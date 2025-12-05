HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA por su contribución a la unión mundial

Por su parte, el presidente estadounidense resaltó el trabajo del presidente de la FIFA y señaló que había "hecho un trabajo excepcional".

Donald Trump recibe galardón de la FIFA. Foto. AFP
La FIFA otorgó este viernes a Donald Trump, el recién creado Premio de la Paz, una distinción lanzada en noviembre por el máximo organismo del fútbol para reconocer a quienes contribuyen a unir al mundo. El galardón fue entregado durante el sorteo del Mundial de 2026 —que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México— en una ceremonia realizada en el centro cultural Kennedy, en Washington.

Como estaba previsto, Trump recibió el galardón de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. "Es uno de los grandes honores de mi vida", dijo. "El mundo es más seguro ahora", agregó el republicano tras recibir un trofeo dorado y una medalla conmemorativa.

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El presidente estadounidense señaló que Infantino había "hecho un trabajo excepcional" como presidente de la FIFA. "Has marcado nuevos récords y uno de ellos es que no haya subido el precio de las entradas. Te lo agradecemos, porque el fútbol te lo va a agradecer. Es algo impresionante y se ha logrado algo que nunca hubiéramos pensado", indicó.

Un premio en lugar del Nobel de la Paz

La FIFA anunció el premio semanas después de que el Comité Noruego del Nobel descartara a Trump para el galardón de la paz en octubre. El presidente reclamó para sí el reconocimiento, que, según reiteró esta semana, merecía por poner fin a diversos conflictos.

Entre los conflictos que Trump asegura haber “terminado” figura la guerra en Gaza, que ya cumple dos años. Pese a las treguas alcanzadas, continúan los ataques israelíes y la ocupación de una parte importante de la franja costera, hoy devastada.

La relación entre Trump y la FIFA

La cercanía entre Infantino y Trump se ha hecho más evidente en la antesala del Mundial de 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México. Ambos estuvieron juntos en una cumbre en Egipto en octubre, poco después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza. Infantino ha insistido en varias ocasiones en que el fútbol puede “invertir en felicidad” y transmitir “un mensaje de paz”, aunque reconoce que “no puede resolver conflictos”.

La FIFA también ha estrechado sus lazos con el entorno más cercano de Trump. A comienzos de este año, la organización incorporó a Ivanka Trump a la junta directiva de una iniciativa educativa de 100 millones de dólares, financiada en parte con los ingresos por la venta de entradas del Mundial de 2026.

El torneo de 2026, que arrancará el 11 de junio y tendrá un récord de 104 partidos en 16 ciudades sede, ha sido presentado por la FIFA como una ocasión para “unir al mundo”.

