Trump ha buscado fortalecer las relaciones entre Israel y Siria tras la asunción del presidente Ahmed al Sharaa. | Foto: composición LR/AFP

Donald Trump comunicó que cualquier intervención militar de Israel en territorio sirio afectará la transición del país árabe hacia un "Estado próspero". El anuncio del presidente de EE. UU. se produce tras la operación del ejército israelí cerca de la capital Damasco, lo que provocó la muerte de más de 10 personas y dejó decenas de heridos.

De esta manera, el mandatario estadounidense busca evitar un aumento de las tensiones entre ambas naciones. En especial, Trump ha expresado públicamente su apoyo al presidente sirio Ahmed al-Sharaa, quien asumió el poder en diciembre de 2024 tras derrocar al régimen de Al Asad mediante una coalición de islamistas rebeldes.

Trump solicita que Israel no incursione en Siria

"Es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y franco con Siria, y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero", señaló presidente de Estados Unidos a través de su red social Truth Social.

Dicho esto, el líder de la Casa Blanca se centró en el último ataque israelí en la localidad de Beit Jinn, al sur de Siria y en los alrededores de Damasco. La incursión se justificó mediante el argumento de intervenir en Jamaa al Islamiya, un grupo islamista libanés y aliado de Hamás. La agencia de noticias SANA informó que entre las 13 personas que fallecieron habían mujeres y niños.

Por otro lado, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) subrayó que la operación israelí fue la 'la incursión más letal desde que Israel empezó a efectuar operaciones fuera de la zona tapón en el sur de Siria'. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio calificó el ataque como un “bombardeo salvaje y deliberado”.

Trump y su respaldo al presidente sirio

El presidente de Estados Unidos ha hecho público su apoyo al mandatario Ahmed al-Sharaa, quien se convirtió en el primer presidente sirio en visitar la Casa Blanca desde que su país obtuvo la independencia en 1946. Cabe recordar que, en diciembre de 2024, el líder árabe comandó una coalición para derrocar al régimen de Bashar al Asad, lo que puso fin a décadas en el poder y concluyó la guerra civil.