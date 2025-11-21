Exjefe del Tesoro de EE.UU. renuncia a la junta de OpenAI por correos que lo vinculan con Jeffrey Epstein

Larry Summers anunció también que dejará de dictar clases en Harvard. | Foto: AFP

Larry Summers anunció también que dejará de dictar clases en Harvard. | Foto: AFP

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció a la junta directiva de OpenAI y dejará de dictar clases en Harvard, después de se hicieran públicos correos electrónicos que lo vinculan con Jeffrey Epstein.

Los emails pusieron de manifiesto que Larry Summers mantenía una estrecha comunicación con el fallecido delincuente sexual, por lo que se vio obligado a anunciar su retiro de la vida pública.

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Agencia de salud de EEUU causa polémica al modificar su web para incluir posturas antivacunas

Larry Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y presidente de la prestigiosa Universidad de Harvard en la década de 2000.

"En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido dimitir de la junta directiva de OpenAI", que integraba desde 2023, declaró Summers en un comunicado.

"Estoy agradecido por la oportunidad de haber prestado mis servicios, entusiasmado con el potencial de la empresa y deseoso de seguir sus progresos", añadió Summers sobre la compañía creadora de ChatGPT.

El economista estadounidense ha dicho que está avergonzado de su comunicación con Jeffrey Epstein, pero niega haber cometido algún delito.

PUEDES VER: Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

La renovada polémica pública en torno a Jeffrey Epstein ha dominado el debate político en Estados Unidos en las últimas semanas, desatando un enfrentamiento entre legisladores y el presidente Donald Trump, quien fue amigo del delincuente sexual.

El magnate republicano promulgó una ley que exige la divulgación de los documentos gubernamentales sobre el caso.

Trump se había resistido durante meses a la publicación de los archivos, pero esta semana sorprendió al dar marcha atrás y garantizar que la legislación se aprobara en el Congreso.

Jeffrey Epstein se movió durante años en círculos de élite, cultivando estrechos vínculos con magnates empresariales, políticos y celebridades, para quienes se le acusó de traficar con niñas y mujeres con fines sexuales. Se suicidó en su celda en 2019.