El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga una fauna única

Según National Geographic Society, este es uno de los ríos con mayores variaciones topográficas, con cañones submarinos y rápidos que descienden abruptamente. | Composición LR

Hay ríos que impresionan por su extensión, caudal o importancia histórica, como el Amazonas o el Nilo. Sin embargo, existe otro que los supera en un aspecto clave: su profundidad. Se trata de un curso de agua tan abismal que la luz apenas llega a su fondo y donde la presión es tan extrema que ni los equipos modernos pueden explorarlo por completo.

Este gigante fluye entre densas selvas africanas, tallando cañones rocosos y alimentando a millones de personas. Sus aguas rojizas, sus rápidos violentos y su biodiversidad única lo convierten en uno de los ecosistemas más fascinantes —y menos estudiados hasta el momento— del planeta Tierra.

¿Cuál es el río más profundo del mundo? No es el Nilo ni el Amazonas

El río Congo es oficialmente el río más profundo del mundo, con zonas que alcanzan hasta 220 metros de profundidad, según mediciones hidrológicas citadas por el Smithsonian Magazine y estudios del Woods Hole Oceanographic Institution. Estas cifras superan ampliamente a los grandes ríos conocidos y revelan un abismo natural comparable al de los océanos.

De acuerdo con la National Geographic Society, el Congo es también uno de los ríos con mayores variaciones topográficas, con cañones submarinos y rápidos que descienden abruptamente, haciendo que su lecho presente desniveles que los científicos aún no logran cartografiar por completo.

El recorrido del peligroso río Congo

El Congo nace al noreste de Zambia, entre los lagos Tanganica y Malawi, y atraviesa la República Democrática del Congo, República del Congo, República Centroafricana, Camerún, Angola, Tanzania y Zambia antes de desembocar en el océano Atlántico. Su recorrido total es de aproximadamente 4.700 kilómetros, según la Encyclopædia Britannica.

Es considerado uno de los ríos más peligrosos del mundo por su curso lleno de rápidos, gargantas profundas y cataratas, incluyendo las Cataratas Livingstone. La UNESCO y organizaciones hidrológicas han advertido que varios tramos son prácticamente imposibles de navegar debido a violentas turbulencias, remolinos y caídas abruptas que han dificultado la exploración científica durante décadas.

Más de 700 especies de peces en el río Congo

El Congo alberga más de 700 especies de peces, de las cuales al menos el 80% son endémicas, según estudios del American Museum of Natural History. En sus zonas más profundas viven peces sin ojos, crustáceos pálidos y especies adaptadas a la oscuridad permanente, lo que lo convierte en un auténtico laboratorio evolutivo.

También es uno de los ríos con mayor caudal del planeta: mueve más de 41.000 m³ de agua por segundo, solo superado por el Amazonas. Investigaciones de la NASA Earth Observatory indican que sus sedimentos rojizos son visibles desde el espacio, y su delta forma una gigantesca pluma de tierra que se extiende decenas de kilómetros mar adentro.

¿Cuáles son los ríos más largos del mundo?

Aunque el Congo domina en profundidad, no es el más extenso. Según la National Geographic y la Encyclopædia Britannica, los ríos más largos del planeta son: