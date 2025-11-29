Patricia Bullrich, mano derecha del presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó el último martes la puesta en marcha de una renovada Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que ya no dependerá del Ministerio del Interior, sino que pasará a formar parte de la cartera de Seguridad. Esta reorganización responde a un nuevo enfoque en la gestión migratoria, que busca incorporar mayores controles y presencia operativa en puntos estratégicos del país.

Según fuentes cercanas a la funcionaria, el objetivo es conformar una fuerza especializada que actúe como una "policía migratoria". Esta estaría integrada por personal de distintas fuerzas federales y asumiría las funciones que actualmente desempeñan la Gendarmería Nacional en las fronteras terrestres y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos. La creación de esta nueva estructura está contemplada dentro de la reforma de la Ley de Migraciones impulsada por Milei.

En esa misma línea, Bullrich adelantó que se implementarán cambios significativos en los sistemas de vigilancia y control tanto en terminales aéreas como en fronteras marítimas y terrestres. Sin embargo, aún no se han dado a conocer detalles concretos que permitan establecer con claridad las diferencias entre la flamante ANM y la ahora disuelta Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Un símil con la política migratoria de Trump

El reciente anuncio sobre la conformación de la nueva ANM ha generado preocupación entre sectores migrantes, debido a su similitud con organismos estadounidenses como la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido por liderar las deportaciones masivas durante la administración de Donald Trump.

En conversación con La República, el periodista Pablo Malizzia criticó duramente la iniciativa y la calificó como “una verdadera aberración”, además de considerarla contraria a los principios fundacionales de Argentina. Según explicó, no tiene dudas de que esta nueva estructura apunta a replicar “el circo antimigrante de Trump".

Esto, especialmente porque fue diseñada bajo el ala del Ministerio de Seguridad, lo cual, a su juicio, implica criminalizar la migración al equipararla con una conducta delictiva. En ese sentido, advirtió sobre posibles consecuencias discriminatorias. "Es probable que en un tiempo no muy largo, la mera 'portación de etnia' sea tomada por las autoridades policiales como causal de sospecha", sentenció.

Críticas a la creación de la ANM

La propuesta de establecer una fuerza de una “policía migratoria” ha generado fuertes críticas desde distintos sectores. Para Sofía Hart, periodista del semanario Prensa Obrera, resulta inverosímil pensar que esta nueva estructura esté destinada a prevenir delitos, como argumentan sus impulsores. Hart subraya que este discurso pierde fuerza "cuando dentro del propio oficialismo existen figuras cuestionadas, como la senadora rionegrina de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, que estuvo presa en Estados Unidos por trasladar cocaína".

Durante la presentación de la nueva ANM, la ministra Bullrich afirmó que en Argentina no existen organizaciones criminales transnacionales de gran escala, a diferencia de otros países de la región. Si bien esta declaración fue respaldada por algunos analistas, como el periodista Alejo Savio del medio digital 'Refugio Latinoamericano', remarcó que este escenario "se trata de un logro de toda la sociedad que compone a la Argentina, incluidos sus inmigrantes, y no a una política en particular”, expresó.

Por su parte, Pablo Ceriani Cernadas, vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios de Argentina, cuestionó la posible adopción de modelos de control migratorio similares a los implementados en EE.UU.. Señaló que trasladar ese enfoque al contexto argentino podría tener consecuencias graves: “Se ha demostrado que genera más violencia contra personas migrantes. Hay denuncias de desapariciones, abusos y un aumento del miedo hacia las fuerzas de seguridad", advirtió.

Los excesos del control migratorio de la Casa Blanca

Entre los años 2020 y 2023, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) documentó 10 muertes provocadas por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A estas cifras se suman los decesos causados por persecuciones vehiculares a alta velocidad, una práctica frecuente por parte de dicha fuerza. Según datos aportados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), estas persecuciones dejaron un saldo de 43 víctimas fatales en el mismo período.

Asimism, una investigación conjunta realizada por 'ProPublica' y el 'Los Angeles Times' reveló que entre 2015 y 2019, al menos 250 personas resultaron heridas y otras 22 murieron después de ser perseguidas por la Patrulla. En la mayoría de los casos, las víctimas eran familias migrantes que intentaban cruzar la frontera en busca de oportunidades de vida digna. Lejos de tratarse de medidas contra el crimen organizado, estas acciones se dirigen a personas cuyo único “delito” es aspirar a un futuro mejor.

Frente a este escenario, crecen las críticas a la propuesta de Bullrich de replicar un modelo similar en Argentina. Sofía Hart indicó que esta iniciativa tiene como objetivo criminalizar a los migrantes racializados y convertirlos en chivos expiatorios para justificar una mayor presencia policial y militar en las calles. Según su análisis, este tipo de políticas "pretenden reprimir al pueblo cuando se levante contra las políticas reaccionarias del gobierno de Milei", finalizó.