HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025
Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025     Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025     Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025     
Mundo

La nueva Agencia Nacional de Migraciones en Argentina: ¿Un modelo que se ajusta a la política migratoria de Trump?

La ANM funcionará como una "policía migratoria", en el que asumirá funciones de Gendarmería y Policía Aeroportuaria, en medio de críticas que la comparan con organismos migratorios de Estados Unidos.

Hace unos días, Argentina creó la Agencia Nacional de Migraciones (ANM).
Hace unos días, Argentina creó la Agencia Nacional de Migraciones (ANM). | Composición LR

Patricia Bullrich, mano derecha del presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó el último martes la puesta en marcha de una renovada Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que ya no dependerá del Ministerio del Interior, sino que pasará a formar parte de la cartera de Seguridad. Esta reorganización responde a un nuevo enfoque en la gestión migratoria, que busca incorporar mayores controles y presencia operativa en puntos estratégicos del país.

Según fuentes cercanas a la funcionaria, el objetivo es conformar una fuerza especializada que actúe como una "policía migratoria". Esta estaría integrada por personal de distintas fuerzas federales y asumiría las funciones que actualmente desempeñan la Gendarmería Nacional en las fronteras terrestres y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos. La creación de esta nueva estructura está contemplada dentro de la reforma de la Ley de Migraciones impulsada por Milei.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

En esa misma línea, Bullrich adelantó que se implementarán cambios significativos en los sistemas de vigilancia y control tanto en terminales aéreas como en fronteras marítimas y terrestres. Sin embargo, aún no se han dado a conocer detalles concretos que permitan establecer con claridad las diferencias entre la flamante ANM y la ahora disuelta Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

PUEDES VER: Javier Milei no viajará a Estados Unidos en diciembre para el sorteo del Mundial 2026, asegura jefe de Gabinete

lr.pe

Un símil con la política migratoria de Trump

El reciente anuncio sobre la conformación de la nueva ANM ha generado preocupación entre sectores migrantes, debido a su similitud con organismos estadounidenses como la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido por liderar las deportaciones masivas durante la administración de Donald Trump.

En conversación con La República, el periodista Pablo Malizzia criticó duramente la iniciativa y la calificó como “una verdadera aberración”, además de considerarla contraria a los principios fundacionales de Argentina. Según explicó, no tiene dudas de que esta nueva estructura apunta a replicar “el circo antimigrante de Trump".

Esto, especialmente porque fue diseñada bajo el ala del Ministerio de Seguridad, lo cual, a su juicio, implica criminalizar la migración al equipararla con una conducta delictiva. En ese sentido, advirtió sobre posibles consecuencias discriminatorias. "Es probable que en un tiempo no muy largo, la mera 'portación de etnia' sea tomada por las autoridades policiales como causal de sospecha", sentenció.

PUEDES VER: Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

lr.pe

Críticas a la creación de la ANM

La propuesta de establecer una fuerza de una “policía migratoria” ha generado fuertes críticas desde distintos sectores. Para Sofía Hart, periodista del semanario Prensa Obrera, resulta inverosímil pensar que esta nueva estructura esté destinada a prevenir delitos, como argumentan sus impulsores. Hart subraya que este discurso pierde fuerza "cuando dentro del propio oficialismo existen figuras cuestionadas, como la senadora rionegrina de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, que estuvo presa en Estados Unidos por trasladar cocaína".

Durante la presentación de la nueva ANM, la ministra Bullrich afirmó que en Argentina no existen organizaciones criminales transnacionales de gran escala, a diferencia de otros países de la región. Si bien esta declaración fue respaldada por algunos analistas, como el periodista Alejo Savio del medio digital 'Refugio Latinoamericano', remarcó que este escenario "se trata de un logro de toda la sociedad que compone a la Argentina, incluidos sus inmigrantes, y no a una política en particular”, expresó.

Por su parte, Pablo Ceriani Cernadas, vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios de Argentina, cuestionó la posible adopción de modelos de control migratorio similares a los implementados en EE.UU.. Señaló que trasladar ese enfoque al contexto argentino podría tener consecuencias graves: “Se ha demostrado que genera más violencia contra personas migrantes. Hay denuncias de desapariciones, abusos y un aumento del miedo hacia las fuerzas de seguridad", advirtió.

PUEDES VER: Javier Milei no cierra las puertas a reelección en 2027 pese a crisis sistemática en Argentina

lr.pe

Los excesos del control migratorio de la Casa Blanca

Entre los años 2020 y 2023, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) documentó 10 muertes provocadas por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A estas cifras se suman los decesos causados por persecuciones vehiculares a alta velocidad, una práctica frecuente por parte de dicha fuerza. Según datos aportados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), estas persecuciones dejaron un saldo de 43 víctimas fatales en el mismo período.

Asimism, una investigación conjunta realizada por 'ProPublica' y el 'Los Angeles Times' reveló que entre 2015 y 2019, al menos 250 personas resultaron heridas y otras 22 murieron después de ser perseguidas por la Patrulla. En la mayoría de los casos, las víctimas eran familias migrantes que intentaban cruzar la frontera en busca de oportunidades de vida digna. Lejos de tratarse de medidas contra el crimen organizado, estas acciones se dirigen a personas cuyo único “delito” es aspirar a un futuro mejor.

Frente a este escenario, crecen las críticas a la propuesta de Bullrich de replicar un modelo similar en Argentina. Sofía Hart indicó que esta iniciativa tiene como objetivo criminalizar a los migrantes racializados y convertirlos en chivos expiatorios para justificar una mayor presencia policial y militar en las calles. Según su análisis, este tipo de políticas "pretenden reprimir al pueblo cuando se levante contra las políticas reaccionarias del gobierno de Milei", finalizó.

Notas relacionadas
China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
El país de América Latina donde necesitas más de 5 sueldos al año para comprar un auto: el más caro del mundo junto a Turquía

El país de América Latina donde necesitas más de 5 sueldos al año para comprar un auto: el más caro del mundo junto a Turquía

LEER MÁS
Periodista argentina muere a los 33 años tras caer por un acantilado mientras intentaba tomarse una foto

Periodista argentina muere a los 33 años tras caer por un acantilado mientras intentaba tomarse una foto

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

LEER MÁS
Régimen de Maduro responde advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “No aceptaremos órdenes”

Régimen de Maduro responde advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “No aceptaremos órdenes”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Mundo

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025