HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Estados Unidos y Ucrania sostienen conversación productiva sobre plan para poner fin a la guerra con Rusia

El plan, que fue ajustado tras críticas de Kiev y algunos aliados europeos, busca fijar una hoja de ruta para el fin del conflicto sin que Washington sea percibido como parte del enfrentamiento, sino como mediador neutral.

Florida fue sede de una reunión entre funcionarios para avanzar en el plan de paz de Donald Trump.
Florida fue sede de una reunión entre funcionarios para avanzar en el plan de paz de Donald Trump. | AFP

Estados Unidos y Ucrania calificaron como “productivas” las conversaciones mantenidas este domingo en Florida, donde discutieron un plan propuesto por Washington para detener la guerra iniciada por Rusia. Aunque ambas partes reconocieron avances, también admitieron que el proceso está lejos de concluir.

El encuentro se realizó en un momento de creciente presión militar y política para Ucrania. Participaron el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Esta reunión marca una nueva fase en los esfuerzos diplomáticos por diseñar una hoja de ruta que permita una salida negociada al conflicto.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Tiroteo en una fiesta infantil dejó al menos cuatro muertos y 10 heridos en Estados Unidos

lr.pe

Un plan en construcción

Según las delegaciones, los avances logrados en Florida se apoyaron en diálogos previos celebrados en Ginebra. Rubio declaró que la sesión fue “productiva” pero “difícil”, y subrayó que aún queda “mucho trabajo por hacer”. Añadió que la situación es “delicada y compleja” y que cualquier solución requerirá también la participación de Rusia.

Umerov, por su parte, valoró el encuentro como “exitoso”, aunque una fuente cercana a la delegación ucraniana advirtió que “el proceso no es fácil” y que la búsqueda de soluciones continúa. El borrador original presentado por Estados Unidos había sido criticado por Kiev y algunos aliados europeos, lo que llevó a su modificación antes de este encuentro.

PUEDES VER: Benjamin Netanyahu solicita a Israel el indulto en su juicio por corrupción: “Es de interés público”

lr.pe

Próximos pasos: Moscú en la mira

Las conversaciones en Florida podrían preparar el terreno para una visita del enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, a Moscú. Se espera que lleve el borrador actualizado y explore la disposición del Kremlin a considerar una solución negociada. Witkoff también participó en la reunión con Ucrania, acompañado por Jared Kushner.

Según fuentes diplomáticas, la Casa Blanca quiere que los términos estén más definidos antes de cualquier acercamiento formal con Rusia. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este lunes al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en París para analizar el curso de las negociaciones y la situación en el terreno.

PUEDES VER: El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

lr.pe

Escalada militar y presiones internas

Pese al diálogo diplomático, la ofensiva rusa continúa. Durante el fin de semana, ataques con drones en la región de Kiev dejaron al menos un muerto y varios heridos. Además, Ucrania habría atacado dos petroleros en el Mar Negro y una terminal petrolera rusa clave, lo que aumentó la tensión energética.

A nivel interno, el gobierno ucraniano enfrenta presiones adicionales por casos de corrupción que han afectado su imagen institucional. Estos factores, sumados al desgaste del conflicto, complican el panorama político mientras continúa la búsqueda de una salida negociada.

Notas relacionadas
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales sufragaron en medio de retrasos en la votación

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales sufragaron en medio de retrasos en la votación

LEER MÁS
Honduras afronta elecciones en medio de denuncias de fraude, una democracia fracturada e injerencia internacional

Honduras afronta elecciones en medio de denuncias de fraude, una democracia fracturada e injerencia internacional

LEER MÁS
China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: CNE anuncia la ampliación del horario de votación por incidencias denunciadas

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: CNE anuncia la ampliación del horario de votación por incidencias denunciadas

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
CNE Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones presidenciales?

CNE Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones presidenciales?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Mundo

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025