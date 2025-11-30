Florida fue sede de una reunión entre funcionarios para avanzar en el plan de paz de Donald Trump. | AFP

Florida fue sede de una reunión entre funcionarios para avanzar en el plan de paz de Donald Trump. | AFP

Estados Unidos y Ucrania calificaron como “productivas” las conversaciones mantenidas este domingo en Florida, donde discutieron un plan propuesto por Washington para detener la guerra iniciada por Rusia. Aunque ambas partes reconocieron avances, también admitieron que el proceso está lejos de concluir.

El encuentro se realizó en un momento de creciente presión militar y política para Ucrania. Participaron el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Esta reunión marca una nueva fase en los esfuerzos diplomáticos por diseñar una hoja de ruta que permita una salida negociada al conflicto.

TE RECOMENDAMOS Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Tiroteo en una fiesta infantil dejó al menos cuatro muertos y 10 heridos en Estados Unidos

Un plan en construcción

Según las delegaciones, los avances logrados en Florida se apoyaron en diálogos previos celebrados en Ginebra. Rubio declaró que la sesión fue “productiva” pero “difícil”, y subrayó que aún queda “mucho trabajo por hacer”. Añadió que la situación es “delicada y compleja” y que cualquier solución requerirá también la participación de Rusia.

Umerov, por su parte, valoró el encuentro como “exitoso”, aunque una fuente cercana a la delegación ucraniana advirtió que “el proceso no es fácil” y que la búsqueda de soluciones continúa. El borrador original presentado por Estados Unidos había sido criticado por Kiev y algunos aliados europeos, lo que llevó a su modificación antes de este encuentro.

Próximos pasos: Moscú en la mira

Las conversaciones en Florida podrían preparar el terreno para una visita del enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, a Moscú. Se espera que lleve el borrador actualizado y explore la disposición del Kremlin a considerar una solución negociada. Witkoff también participó en la reunión con Ucrania, acompañado por Jared Kushner.

Según fuentes diplomáticas, la Casa Blanca quiere que los términos estén más definidos antes de cualquier acercamiento formal con Rusia. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este lunes al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en París para analizar el curso de las negociaciones y la situación en el terreno.

Escalada militar y presiones internas

Pese al diálogo diplomático, la ofensiva rusa continúa. Durante el fin de semana, ataques con drones en la región de Kiev dejaron al menos un muerto y varios heridos. Además, Ucrania habría atacado dos petroleros en el Mar Negro y una terminal petrolera rusa clave, lo que aumentó la tensión energética.

A nivel interno, el gobierno ucraniano enfrenta presiones adicionales por casos de corrupción que han afectado su imagen institucional. Estos factores, sumados al desgaste del conflicto, complican el panorama político mientras continúa la búsqueda de una salida negociada.