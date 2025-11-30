Tiroteo en una fiesta infantil dejó al menos cuatro muertos y 10 heridos en Estados Unidos

Un nuevo tiroteo se registró en California, Estados Unidos. | CNN

Un nuevo tiroteo se registró en California, Estados Unidos. | CNN

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia en el estado de California, en Estados Unidos, donde cuatro personas perdieron la vida y diez más resultaron heridas tras un tiroteo registrado la noche del sábado en un local de comidas.

El ataque ocurrió poco antes de las seis de la tarde y, según las primeras investigaciones, pudo tratarse de una agresión dirigida. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del sospechoso.

Niños y adultos entre las víctimas

Entre los afectados hay menores de edad y adultos. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni el estado clínico de los heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos.

La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín confirmó que la investigación sigue abierta y que la información aún es limitada. Indicaron que los detectives analizan varias hipótesis para entender el móvil detrás del crimen.

Autoridades locales expresaron su indignación

El vicealcalde de la ciudad, Jason Lee, manifestó su consternación tras conocer los hechos. A través de un comunicado en sus redes sociales, aseguró sentirse “devastado y furioso” por lo ocurrido durante lo que debía ser una celebración familiar.

“Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas. Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera”, escribió.