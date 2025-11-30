HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Tiroteo en una fiesta infantil dejó al menos cuatro muertos y 10 heridos en Estados Unidos

El ataque ocurrió en un restaurante de la ciudad de Stockton, al norte de California. Las autoridades investigan si el hecho fue premeditado.

Un nuevo tiroteo se registró en California, Estados Unidos.
Un nuevo tiroteo se registró en California, Estados Unidos. | CNN

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia en el estado de California, en Estados Unidos, donde cuatro personas perdieron la vida y diez más resultaron heridas tras un tiroteo registrado la noche del sábado en un local de comidas.

El ataque ocurrió poco antes de las seis de la tarde y, según las primeras investigaciones, pudo tratarse de una agresión dirigida. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del sospechoso.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: México pone en vigor la Ley contra la extorsión que castiga con hasta 42 años de prisión

lr.pe

Niños y adultos entre las víctimas

Entre los afectados hay menores de edad y adultos. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni el estado clínico de los heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos.

La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín confirmó que la investigación sigue abierta y que la información aún es limitada. Indicaron que los detectives analizan varias hipótesis para entender el móvil detrás del crimen.

PUEDES VER: Benjamin Netanyahu solicita a Israel el indulto en su juicio por corrupción: “Es de interés público”

lr.pe

Autoridades locales expresaron su indignación

El vicealcalde de la ciudad, Jason Lee, manifestó su consternación tras conocer los hechos. A través de un comunicado en sus redes sociales, aseguró sentirse “devastado y furioso” por lo ocurrido durante lo que debía ser una celebración familiar.

“Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas. Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera”, escribió.

Notas relacionadas
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos y figuras políticas emitieron su voto en medio de denuncias

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos y figuras políticas emitieron su voto en medio de denuncias

LEER MÁS
El plan de paz entre Ucrania y Rusia se diluye entre presiones y desconfianzas

El plan de paz entre Ucrania y Rusia se diluye entre presiones y desconfianzas

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales emitieron su voto e instaron al sufragio masivo

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales emitieron su voto e instaron al sufragio masivo

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025