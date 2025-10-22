HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia ataca Kiev en un bombardeo masivo con drones y misiles que deja al menos 6 muertos y 17 heridos

Los ataques de Rusia también alcanzaron ciudades como Dnipro, Zaporizhzhia e Izmail, y dejaron sin electricidad amplias zonas del país, según autoridades locales.

Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron la red eléctrica en Kiev. Foto: AFP
Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron la red eléctrica en Kiev. Foto: AFP

El ataque aéreo que Rusia lanzó durante la noche dejó al menos seis personas muertas, entre ellas dos niñas y niños, y otras 17 heridas en Kiev, según informó el presidente Volodimir Zelenski. Las explosiones afectaron también a Dnipro, Zaporizhzhia e Izmail. En la capital, un edificio del distrito Dniprovskyi se incendió y varias infraestructuras sufrieron daños graves.

La empresa energética DTEK confirmó afectaciones en la red eléctrica de Kiev, Dnipropetrovsk y Odesa, con cortes de energía y varios incendios que requirieron la intervención de los servicios de emergencia. El ataque ocurre mientras se intensifican los bombardeos rusos contra la infraestructura ucraniana antes del invierno, algo que Zelenski ya había anticipado como parte de una nueva escalada en el conflicto.

La ofensiva rusa se produjo después de que Ucrania atacó una planta química en Bryansk, clave en la producción de explosivos y combustible para cohetes. En respuesta, el Parlamento ucraniano aprobó un aumento del gasto en Defensa superior a 6.600 millones de euros, financiado con activos rusos congelados. Según el ministro ucraniano, Sergi Marchenko, la medida busca reforzar la capacidad militar y mantener el apoyo internacional.

lr.pe

Zelenski acusa a Moscú de usar la diplomacia como fachada mientras bombardea Kiev

Zelenski condenó el nuevo ataque masivo de Rusia contra Kiev y advirtió que el Kremlin “no siente suficiente presión para prolongar la guerra”. Dijo que los misiles y drones lanzados durante la madrugada confirman que “las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada mientras los líderes rusos no sientan problemas críticos”. Según el mandatario, Moscú busca quebrar la resistencia ucraniana atacando su infraestructura.

“El enemigo apunta a nuestra energía, la mayoría de los objetivos son infraestructuras: una campaña sistemática de terror contra nuestro sector energético”, denunció. Zelenski pidió una reacción firme de la comunidad internacional, al remarcar que “es fundamental que el mundo no se quede callado y que haya una respuesta unida a los viles ataques de Rusia”. Reclamó además más sanciones y apoyo militar para fortalecer la defensa del país.

