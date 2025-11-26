Mark Rutte de la OTAN cree en la paz en Ucrania a finales de año, pero considera que Rusia “seguirá siendo una amenaza"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, considera que el fin de la guerra en Ucrania podría llegar antes de que termine el año. Así lo asegura en una entrevista con El País, donde afirma que “por supuesto” ve posible que el conflicto se cierre en 2025, en medio de las negociaciones que buscan dar forma al plan de paz impulsado por Donald Trump.

"Por supuesto. Todos rezamos para que esta guerra termine lo antes posible. Quiero hacer todo lo posible para ayudar a poner en marcha la visión del presidente Trump para lograrlo", declaró en la entrevista.

Rutte participa activamente en estas conversaciones, que se llevan entre Estados Unidos y Ucrania. Según explica, la propuesta estadounidense —que inicialmente incluía una cesión de territorio ucraniano— es “una buena base para las discusiones”. “La propuesta contiene elementos sólidos y otros que necesitan más trabajo y diálogo. Eso es lo que los ucranianos y EE. UU. están haciendo ahora mismo”, señala.

Sin embargo, el secretario hace una advertencia, incluso si se sella un acuerdo de paz entre ambos países: “Rusia continuará siendo una amenaza a largo plazo durante mucho tiempo”, afirma, dejando claro que el escenario no cambiará de inmediato.

Postura de la OTAN y el papel de Trump

En la entrevista se consultó sobre la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, un tema que Moscú ha usado como justificación para su invasión. Rutte recuerda que Rusia “no tiene ni voto ni veto” en esta decisión, pero también señala que la entrada de un nuevo miembro requiere unanimidad, algo que hoy no existe. Entre los aliados que se oponen está Estados Unidos, lo que complica una ampliación en el corto plazo. Aun así, sostiene que Ucrania debe contar con garantías de seguridad suficientes para evitar que Rusia vuelva a atacar.

"Cuando miras el plan de paz y se quiere asegurar que Putin nunca más vuelva a intentar atacar a Ucrania, si la membresía de la OTAN no es una opción, debemos al menos brindar garantías de seguridad lo suficientemente sólidas para hacer que Rusia no lo intente nunca más", comentó.

Sobre Trump, Rutte no oculta su simpatía. “Me gusta el tipo”, admite, y expresa su apoyo al rol que el presidente estadounidense desempeña en la búsqueda de un acuerdo. “Comparto completamente la visión de Trump: esta carnicería debe parar”, afirma. Para él, el liderazgo de Trump ha permitido mover piezas que antes parecían inmóviles y abrir un espacio real para la negociación.

Tras las conversaciones realizadas en Ginebra entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, Rutte subraya que aún quedan pasos importantes por delante. Debe haber “más reuniones” y también “un debate separado, en paralelo, con la UE y la OTAN”. “Aún no estamos en ese punto”, reconoce.

El gasto militar en la Alianza

En la entrevista, Rutte también se refiere al compromiso de los aliados con el gasto militar. En el caso de España, sostiene que el 2,1 % del PIB que el Gobierno considera suficiente no responde a las necesidades reales de la OTAN. “No es realista. España pronto verá que también necesita gastar del 3,4% al 3,6%”, afirma.

Pese a ello, reconoce que España es “un aliado importante” y descarta tajantemente la posibilidad de expulsarla de la Alianza, una idea que Trump había sugerido en tono de advertencia. “Eso no está sobre la mesa. Pero espero de España que cumpla los objetivos de capacidad. Eso es lo que el presidente Sánchez me prometió”, explica.

Sobre Trump, Rutte insiste nuevamente en su buena relación personal y política con él. “Sí, me gusta el tipo”, repite, asegurando que lo apoya “totalmente”. Afirma incluso que “todos debemos estar contentos con la Presidencia de Trump” y que le tiene “mucho cariño, porque es realmente simpático”.