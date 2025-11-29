EE.UU. instala un radar en Trinidad y Tobago para monitorear rutas del narcotráfico en el Caribe

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, firma un documento junto a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar durante su visita a Trinidad y Tobago para discutir sobre el narcotráfico. | Foto: AFP

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó que Estados Unidos está ayudando a su país, situado a unos diez kilómetros de Venezuela, a instalar un radar en un nuevo aeropuerto.

Desde agosto, el gobierno de Estados Unidos desplegó una flotilla en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo y varios buques de guerra, con el argumento de combatir el narcotráfico.

No obstante, Caracas considera que se trata de una operación destinada a derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y apoderarse del petróleo del país.

A finales de octubre, Trinidad y Tobago recibió al buque de guerra estadounidense USS Gravely. Del 16 al 21 de noviembre se realizaron nuevos ejercicios conjuntos.

Kamla Persad-Bissessar reveló que en Trinidad y Tobago hay marines estadounidenses que están ayudando con el aeropuerto. "El plan allí incluye la pista, la carretera y el radar", mencionó.

"Nos ayudarán a mejorar nuestra vigilancia y la inteligencia de los radares para los narcotraficantes en nuestras aguas y fuera de nuestras aguas", agregó.

Farley Augustine, secretario en Jefe de la Asamblea de Tobago, la segunda isla del país insular, solicitó detalles completos sobre lo que se instalará en Tobago.

"Se está organizando una reunión formal con los ministros del gabinete y las agencias relevantes respecto al propósito y alcance de la instalación del radar", según el texto, que "reitera la postura de neutralidad de Tobago".

Persad-Bissessar, fiel partidaria de Donald Trump, asegura que Washington nunca ha solicitado utilizar su país para atacar Venezuela, que canceló los acuerdos gasíferos entre ambos países.

Granada informó de una solicitud de Estados Unidos para instalar también un radar en el aeropuerto de ese país ubicado a unos cien kilómetros al norte de Venezuela.

Fuerzas estadounidenses han atacado desde septiembre más de 20 embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico. Estos bombardeos dejaron 83 supuestos narcos muertos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que prevén ataques por tierra "pronto" durante una conversación con las fuerzas armadas por el Día de Acción de Gracias.