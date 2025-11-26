HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Putin recibiría al enviado especial de Trump la próxima semana para discutir el plan de paz con Ucrania

Trump había destacado avances significativos en las negociaciones y que solo quedan pocos desacuerdos por resolver para poner fin al conflicto ruso-ucraniano.

Putin recibiría al enviado especial de Trump, Steven Witkoff, la próxima semana.
Putin recibiría al enviado especial de Trump, Steven Witkoff, la próxima semana. | AFP

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, planea reunirse con Steven Witkoff, quien fue designado como enviado especial por Donald Trump, cuya Moscú está programada para la próxima semana.

"Si Witkoff viene, lo más probable es que sea recibido por el presidente de la Federación de Rusia", señaló Ushakov al ser consultado sobre la agenda del representante norteamericano y los posibles encuentros durante su estadía en la capital rusa.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

lr.pe

Abordarán el plan de paz con Ucrania

El asesor ruso indicó que durante la visita de Witkoff se prevé discutir la propuesta de paz impulsada por Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Espero que no venga solo; estarán presentes otros representantes del equipo ucraniano que trabajan en el expediente ucraniano", sostuvo. “Una vez que estén presentes, iniciaremos el debate”, agregó.

Asimismo, adelantó que el enviado de Trump llegará acompañado por figuras cercanas a Washington, quienes tienen experiencia en asuntos relacionados con el conflicto ucraniano. El propio líder republicano había mencionado que Jared Kushner, su yerno y empresario con participación en el proceso de negociación, podría sumarse a la delegación.

PUEDES VER: Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

lr.pe

Los cambios realizados por Kiev

Según un informe publicado por 'The Guardian', Ucrania habría cambios en el plan de paz presentado por Rusia y Estados Unidos y eliminó varias de las demandas más rígidas impuestas por Moscú, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación. El documento original incluía 28 puntos, pero tras las modificaciones, se ha reducido a 19.

Respecto a estos cambios, el primer viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Sergiy Kyslytsia, explicó que algunos temas considerados políticamente delicados, entre ellos, incluidas las concesiones territoriales, quedarán en manos de los líderes de ambas partes en una futura reunión.

En medio de este escenario, el Kremlin endureció su postura en los últimos días y lanzó una advertencia a Volodímir Zelenski. Desde Moscú, el portavoz Dmitri Peskov señaló que el mandatario debe negociar "ahora" o arriesgarse a pérdidas en la guerra. "El margen de libertad de decisión se reduce para él a medida que pierde más territorios durante las acciones ofensivas del ejército ruso", destacó.

PUEDES VER: ¿Quién gana y quién pierde con la propuesta de paz de 28 puntos para Ucrania presentada por Donald Trump?

lr.pe

"Solo quedan unos pocos puntos", afirma Trump

Trump aseguró que en la última semana su equipo logró “enormes avances” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que, según afirmó, “jamás habría comenzado” si él hubiera estado en la Casa Blanca. El presidente destacó que el "Plan de Paz" original de 28 puntos, elaborado por Estados Unidos, fue recientemente ajustado con aportes de ambas partes, lo que ha dejado “solo unos pocos puntos de desacuerdo” por resolver.

Asimismo, indicó que recibirá informes permanentes sobre el progreso de las negociaciones junto al vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de Gabinete Susie Wiles. El mandatario afirmó que espera reunirse “pronto” tanto con Volodímir Zelenski como con Putin, pero únicamente cuando el acuerdo esté totalmente cerrado o en su "fase final".

Notas relacionadas
Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

LEER MÁS
Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

LEER MÁS
Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

LEER MÁS
Al menos 13 muertos y decenas de afectados tras voraz incendio que arrasó complejo en Tai Po, Hong Kong

Al menos 13 muertos y decenas de afectados tras voraz incendio que arrasó complejo en Tai Po, Hong Kong

LEER MÁS
¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

LEER MÁS
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Hombre en Italia se disfrazó de su mamá fallecida para cobrar su pensión y ocultó el cuerpo en casa

Hombre en Italia se disfrazó de su mamá fallecida para cobrar su pensión y ocultó el cuerpo en casa

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025