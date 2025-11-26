El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, planea reunirse con Steven Witkoff, quien fue designado como enviado especial por Donald Trump, cuya Moscú está programada para la próxima semana.

"Si Witkoff viene, lo más probable es que sea recibido por el presidente de la Federación de Rusia", señaló Ushakov al ser consultado sobre la agenda del representante norteamericano y los posibles encuentros durante su estadía en la capital rusa.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Abordarán el plan de paz con Ucrania

El asesor ruso indicó que durante la visita de Witkoff se prevé discutir la propuesta de paz impulsada por Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Espero que no venga solo; estarán presentes otros representantes del equipo ucraniano que trabajan en el expediente ucraniano", sostuvo. “Una vez que estén presentes, iniciaremos el debate”, agregó.

Asimismo, adelantó que el enviado de Trump llegará acompañado por figuras cercanas a Washington, quienes tienen experiencia en asuntos relacionados con el conflicto ucraniano. El propio líder republicano había mencionado que Jared Kushner, su yerno y empresario con participación en el proceso de negociación, podría sumarse a la delegación.

Los cambios realizados por Kiev

Según un informe publicado por 'The Guardian', Ucrania habría cambios en el plan de paz presentado por Rusia y Estados Unidos y eliminó varias de las demandas más rígidas impuestas por Moscú, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación. El documento original incluía 28 puntos, pero tras las modificaciones, se ha reducido a 19.

Respecto a estos cambios, el primer viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Sergiy Kyslytsia, explicó que algunos temas considerados políticamente delicados, entre ellos, incluidas las concesiones territoriales, quedarán en manos de los líderes de ambas partes en una futura reunión.

En medio de este escenario, el Kremlin endureció su postura en los últimos días y lanzó una advertencia a Volodímir Zelenski. Desde Moscú, el portavoz Dmitri Peskov señaló que el mandatario debe negociar "ahora" o arriesgarse a pérdidas en la guerra. "El margen de libertad de decisión se reduce para él a medida que pierde más territorios durante las acciones ofensivas del ejército ruso", destacó.

"Solo quedan unos pocos puntos", afirma Trump

Trump aseguró que en la última semana su equipo logró “enormes avances” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que, según afirmó, “jamás habría comenzado” si él hubiera estado en la Casa Blanca. El presidente destacó que el "Plan de Paz" original de 28 puntos, elaborado por Estados Unidos, fue recientemente ajustado con aportes de ambas partes, lo que ha dejado “solo unos pocos puntos de desacuerdo” por resolver.

Asimismo, indicó que recibirá informes permanentes sobre el progreso de las negociaciones junto al vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de Gabinete Susie Wiles. El mandatario afirmó que espera reunirse “pronto” tanto con Volodímir Zelenski como con Putin, pero únicamente cuando el acuerdo esté totalmente cerrado o en su "fase final".