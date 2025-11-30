HOYSuscripcion LR Focus

El Papa León XIV concluye su visita a Turquía y llega a Líbano con un mensaje de paz en medio de la guerra

A su llegada a Beirut, Hezbolá instó al sumo pontífice a rechazar la "injusticia" y "agresión" de Israel, en un contexto de tensiones regionales.

El Papa León XIV llega a Beirut en la segunda etapa de su primer viaje al extranjero. Foto: AFP
El papa León XIV llegó este domingo a Líbano con un mensaje de paz para un país sumido en crisis por la de incertidumbre de la guerra y pobreza, tras concluir su visita de cuatro días a Turquía, donde abogó por la unidad de los cristianos. La llegada a Beirut, capital libanesa, representa la segunda y última etapa de su primer viaje internacional desde su elección al frente de la Iglesia católica. El país decretó dos días festivos con motivo de su visita. 

Líbano, considerado un país modelo de coexistencia religiosa, enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolá con Israel.

lr.pe

La llegada del papa León XIV a Líbano

León XIV es el primer papa en visitar Líbano desde Benedicto XVI en 2012. El presidente de Líbano, Joseph Aoun, único jefe de Estado cristiano del mundo árabe, recibió al pontífice en el aeropuerto mientras el ejército celebró su llegada con salvas y los barcos en el puerto de Beirut hicieron sonar sus sirenas.

Al sur de Beirut, los simpatizantes del movimiento chiita Hezbolá también salieron a las calles para saludar al pontífice con pancartas amarillas con el rostro de su fallecido líder Hasán Nasralá, muerto en un bombardeo israelí, y banderas del Vaticano.

Hezbolá instó el sábado al papa a rechazar "la injusticia y la agresión" de Israel contra Líbano. La formación, diezmada por la guerra con Israel, perdió a su líder militar Haitham Ali Tabatabai en un ataque israelí en noviembre. A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento proiraní.

“El Santo Padre llega en un momento muy difícil para el Líbano y para nuestra región”, declaró el obispo George, arzobispo de la Archieparquía Greco-Católica Melquita de Beirut. Los libaneses están preocupados por el futuro, añadió, y aún temen un posible retorno a una guerra abierta con Israel.

La visita del papa a Turquía

En Estambul León XIV tuvo dos citas clave: empezó con una oración en la Catedral Apostólica Armenia y luego una divina liturgia con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, cuya invitación fue para conmemorar el importante aniversario de los 1.700 años del Concilio de Nicea que impulsó su visita al país.

El sumo pontífice entró en procesión a la catedral armenia envuelta en una nube de incienso mientras un coro masculino cantaba. Elogió el "valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de la historia, a menudo en circunstancias trágicas". Fue una referencia a la masacre de armenios a manos de los turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial. El papa Francisco calificó la masacre de "genocidio", lo que enfureció a Turquía, que niega cualquier genocidio. León fue más diplomático en sus palabras, en suelo turco.

