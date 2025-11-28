Un momento peculiar ocurrió durante una boda en México, cuando el lanzamiento del ramo de flores desató una inesperada disputa entre las invitadas por quedarse con él, al punto de parecer una “batalla campal”. | Foto: composición LR/TikTok

Un momento peculiar ocurrió durante una boda en México, cuando el lanzamiento del ramo de flores desató una inesperada disputa entre las invitadas por quedarse con él, al punto de parecer una “batalla campal”. | Foto: composición LR/TikTok

Mientras la ceremonia transcurría con total normalidad en una boda celebrada en la ciudad de Coatepec, México, un inesperado incidente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió durante el tradicional lanzamiento del ramo, cuando una disputa entre las invitadas por quedarse con las flores provocó una escena tan intensa como sorpresiva, que rápidamente se volvió tendencia.

El momento exacto en que las invitadas se ''pelearon'' por el ramo de flores de la novia

Antes del inesperado incidente, las invitadas ya estaban reunidas y atentas para participar en el tradicional lanzamiento del ramo, una dinámica que, según la tradición, señala a quien podría ser la siguiente en casarse. Minutos después, cuando la novia lanzó al aire el ramo nupcial, cuatro mujeres —vestidas de rosa, verde, lila y amarillo— se abalanzaron con fuerza para atraparlo y quedarse con el símbolo de “la próxima en contraer matrimonio”.

En cuestión de segundos, la escena se transformó en una suerte de “batalla campal” que terminó con varias invitadas en el suelo, incluida la propia novia.

En la grabación, la primera en caer fue la invitada vestida de rosa, quien terminó tendida en el suelo, mientras las demás continuaban disputándose el ramo nupcial como si se tratara de un trofeo. Poco después, la mujer de lila logró sujetar las flores; sin embargo, no anticipó la presencia ni la rapidez de la chica vestida de amarillo, quien se las arrebató de las manos para finalmente quedarse con el ramo. El video viral muestra que, en medio del jaloneo, incluso salió volando un mechón de cabello. Esta disputa culminó con la caída de la novia.

La reacción de los usuarios en TikTok al ver la disputa de las invitadas

El momento fue registrado en video y, apenas se publicó, se volvió viral en TikTok, donde generó cientos de reacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por lo ocurrido. Entre los mensajes más destacados están: ''Así como pelearon por el tramo, así van a pelear por el divorcio'', ''¿Por qué siguen creyendo que atrapar el ramo es atrapar marido?'', ''¡Qué hiper súper mega vergüenza!'', ''Ni Jordan saltó tan alto en la NBA'', ''La desesperación es terrible''.