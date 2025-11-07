HOYSuscripcion LR Focus

Crecen los ataques contra autoridades en México tras el violento asesinato de una regidora y un exalcalde

Los crímenes ocurrieron días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y elevaron a 56 las víctimas políticas en 2025.

Autoridades locales exigen justicia por los asesinatos en Oaxaca y Veracruz. Foto: Composición LR

México enfrenta una nueva semana de violencia política tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante las celebraciones del Día de Muertos. A este hecho se suman la muerte de la regidora Guadalupe Urban Ceballos en Oaxaca y del exalcalde Lázaro Francisco Luría en Veracruz.

En 2025, organizaciones civiles como Causa en Común han registrado al menos 56 asesinatos de actores políticos. Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya son diez los alcaldes o presidentes municipales que han sido asesinados, incluyendo a Manzo, de 40 años, quien denunció amenazas y pidió más seguridad sin que se le proporcionara.

¿De qué manera fueron asesinados Guadalupe Urban Ceballos y Lázaro Francisco Luría?

Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue baleada frente a su domicilio en San Antonio Ocotlán, Oaxaca. La funcionaria de 47 años murió cuando se dirigía hacia su centro de trabajo, ubicado a menos de ocho kilómetros de su casa, en una comunidad de 1.100 habitantes cercana a la frontera con Guerrero.

Lázaro Francisco Luría, exalcalde de Chinameca, Veracruz, fue hallado decapitado cerca de la carretera estatal que conecta Oteapan con Zaragoza. Días antes había sido secuestrado. Su familia negociaba un posible rescate cuando fue encontrado muerto. Luría había ejercido como alcalde suplente tras la detención de su antecesor por presuntos vínculos con el Cártel de Los Zetas.

¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades y organizaciones ante estos asesinatos?

El Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó la muerte de Guadalupe Urban Ceballos y exigió una investigación inmediata que permita llevar a los responsables ante la justicia. El PVEM expresó sus condolencias y calificó el hecho como una afrenta a las instituciones y a quienes trabajan por el bienestar común. La Secretaría de Mujeres del Estado solicitó que la investigación se realice con perspectiva de género.

En Veracruz, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el motivo del asesinato de Lázaro Francisco Luría y dar con los responsables. Los hechos ocurren tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crimen que generó conmoción nacional y protestas en diferentes regiones del país.

