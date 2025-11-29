HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo", se dispone a declararse culpable en EE.UU.

Aunque el hijo del ‘Chapo’ Guzmán, detenido en 2024, se había declarado no culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, ahora habría decidido cambiar su declaración.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en EE.UU., junto a su hijo Joaquín Guzmán López.
Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en EE.UU., junto a su hijo Joaquín Guzmán López. | Foto: AFP

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, se dispone a declararse culpable ante un tribunal estadounidense, según documentos judiciales.

Guzmán López se declaró no culpable en 2024 de cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa. No obstante, cambiaría su declaración ante una corte federal de Illinois.

La justicia lo acusa de haber formado con sus tres hermanos el grupo conocido como "Los Chapitos", que retomó las actividades del "Chapo", condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

El hijo del "Chapo" Guzmán fue detenido en julio de 2024 tras llegar a Texas en una avioneta con el cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada.

En aquel entonces, Ismael Zambada afirmó haber sido engañado sobre el destino del vuelo y que Guzmán López lo entregó a las autoridades estadounidenses.

Tras ese arresto, se han multiplicado los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y la facción de Zambada por el control del cartel de Sinaloa. La guerra interna ha dejado unos 1200 muertos en México y cerca de 1400 desaparecidos, según datos oficiales.

Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos por sobredosis en los últimos años.

El tráfico de esa droga y sus consecuencias en Estados Unidos han tensado las relaciones entre Washington y México.

