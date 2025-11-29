Donald Trump anuncia que anula los decretos que Joe Biden rubricó con una 'máquina de firmar'

Todas los decretos que Biden firmó con el 'autopen' durante su gobierno (2021 - 2025) quedan anuladas, según Trump. | Foto: AFP

Todas los decretos que Biden firmó con el 'autopen' durante su gobierno (2021 - 2025) quedan anuladas, según Trump. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que anula todos los decretos que su antecesor, el demócrata Joe Biden, rubricó con una máquina de firmar.

No están claras las consecuencias jurídicas del anuncio ni si Trump tiene la facultad de anular decretos de su predecesor. Tampoco se sabe si el uso de una máquina de firmar, conocida como 'autopen', son causales para invalidar las órdenes.

Aunque varios presidentes han empleado diversos sistemas para firmar documentos, Trump sostiene que utilizar estas máquinas demuestra que Joe Biden estaba mentalmente incapacitado y no tenía control de la Casa Blanca.

"Cualquier documento firmado por el dormilón Joe Biden con la máquina de firmar, que fue un 92% de ellos aproximadamente, queda por la presente anulado y sin fuerza o efecto", escribió Donald Trump en Truth Social.

"Por la presente cancelo todos los decretos ejecutivos y cualquier cosa que no fue firmada directamente por el deshonesto Joe Biden, porque las personas que operaron el autopen lo hicieron ilegalmente", añadió.

El experto Ed Whelan indicó que Donald Trump es libre de revocar cualquier orden ejecutiva independientemente de que Joe Biden la haya firmado o no personalmente.

"Pero no tiene la misma libertad respecto a 'cualquier cosa' (como leyes promulgadas o indultos) que Joe Biden ordenó que se firmara con el autopen", añadió Whelan.

En 2005, el Departamento de Justicia indicó que el presidente no necesita firmar una ley a mano y puede ordenar a un funcionario "que coloque la firma del presidente en dicha ley, por ejemplo con una máquina de firmar".

El diario The New York Times reportó en 2011 que el demócrata Barack Obama fue el primer presidente en firmar una ley con autopen mientras realizaba un viaje en Europa.

En sus últimos días en el poder, Joe Biden otorgó indultos a personalidades que eran blanco de los ataques de Donald Trump, incluido su propio hijo, legisladores que investigaron al republicano, un general que lo criticó y el principal experto en COVID-19 del país.