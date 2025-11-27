Hinchas de Flamengo y Palmeiras llegan por el Amazonas desde Brasil rumbo a la final de la Copa Libertadores

Hinchas gastaron cerca de 7 mil soles para llegar a Perú y ver la final de la Copa Libertadores. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

Hinchas gastaron cerca de 7 mil soles para llegar a Perú y ver la final de la Copa Libertadores. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

Cientos de hinchas de los equipos brasileños; Flamengo y del Palmeiras llegaron esta mañana en el puerto Ganzo Azul, en Iquitos, Loreto, tras una travesía por río Amazonas que partió desde Manaos y Tabatinga, en la frontera con Perú.

Dos embarcaciones, conocidas como "rápido" o "deslizador" llegaron durante la mañana cargadas de banderas, camisetas y mucho entusiasmo. Los simpatizantes optaron por esta ruta fluvial por el Amazonas para reducir costos y conectar con vuelos hacia Lima, para la final de la Copa Libertadores 2025.

Debido a la intensa lluvia que cayó sobre Iquitos, los mototaxistas improvisaron una salida para proteger a los hinchas; utilizando tapalluvias de sus vehículos hechos de plástico reforzado con bordes de madera, como una especie de paraguas móvil para trasladarlos desde el puerto hasta el paradero principal, en la avenida La Marina, distrito de Punchana.

Gracias a ello, los aficionados pudieron continuar su recorrido hacia sus hoteles, mientras que otros aprovecharon para conocer parte de la ciudad, probar comida iquiteña o dirigirse directamente al aeropuerto para esperar sus vuelos programados.

Brasileños gastan cerca de 7 mil soles para ver final de Copa Libertadores

Los hinchas contaron que su gasto total, entre ida y regreso, incluyendo pasajes fluviales, vuelos y otros costos logísticos, bordea los 7 mil soles, pero aseguraron que la emoción de ver a su equipo en la final valía la pena el gasto.

A pesar de pertenecer a clubes rivales, varios seguidores coincidieron en que la hinchada brasileña rumbo a Lima son hermanos, al ser del mismo país. “No importa quién gane, porque ganará Brasil al final", declararon algunos para La República.

Los hinchas del Palmeiras confían en que sus jugadores Victor Roque y Ramón Sosa marquen la diferencia en la final y esperan un “2-1” que les dé el título de campeones. Mientras tanto, los seguidores del Flamengo mencionan a Luiz Araújo como la carta ofensiva que pueda devolverles el título en Lima.