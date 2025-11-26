Más de mil venezolanos tendrán que viajar a su país vía terrestre tras suspensión de vuelos a nivel mundial. | Andina

Más de mil venezolanos tendrán que viajar a su país vía terrestre tras suspensión de vuelos a nivel mundial. | Andina

El pasado viernes 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estado Unidos emitió una alerta internacional para "extremar la precaución" a las aerolíneas que sobrevuelan Venezuela y el sur del mar Caribe, debido a una "situación potencialmente peligrosa" relacionada con el incremento de actividad militar en la zona. Este aviso se da en medio de tensiones entre los gobiernos liderados por Donald Trump y Nicolás Maduro.

La medida del país norteamericano ha ocasionado que más de 7 empresas aéreas a nivel mundial suspendan sus vuelos directos o con escala hacia Venezuela. En el caso de Perú, la aerolínea Latam tenía programado un vuelo hacia el país el 26 de noviembre, pero este ha sido suspendido hasta nuevo aviso. Con ello, Nancy Arellano, presidenta de la ONG Veneactiva indicó a La República que esta situación ha "activado el estado de conmoción exterior".

"Este implica una serie de restricciones de derechos constitucionales como la movilización de las Fuerzas Armadas, el cierre de fronteras y la suspensión de garantías constitucionales en situaciones de conflicto externo que amenacen la seguridad nacional, como una posible agresión de Estados Unidos", detalló.

En ese sentido, Osmar López Chourio, quien lleva siete años en Perú y labora como asesor de migraciones, comentó a este medio que tras la acción gubernamental del país norteamericano, sus connacionales que tenían planeado viajar a su país vía aérea para visitar a sus familiares por fiestas navideñas se ven obligados a tomar una ruta alterna que depende de la situación económica para gestionar su retorno.

En tanto, en el Perú, se estima que más de un millón y medio de venezolanos —incluyendo a los que se encuentran en situación irregular— residen en el país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De los cuales, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, el 75% de los extranjeros tiene la intención de quedarse a largo plazo por la falta de oportunidades en su país natal.

Venezolanos obligados a viajar por tierra

López Chourio indicó que antes de la alerta de seguridad emitida por el país liderado por Trump, Perú ya tenía una "delicada" relación con Venezuela y que, por ello, "prácticamente" no había vuelos desde el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, en Caracas.

"Desde que se rompieron relaciones y se fue la embajada del Perú, ya muchas aerolíneas se están reservando los derechos de poder acercarse directamente a Venezuela. Ya no es tan factible de que un avión saliera de Lima a Maiquetía", explicó.

A ello, agregó que la aerolínea Latam era la única empresa que partía desde la capital peruana, pero que comprar un boleto "era ciertamente un lujo", ya que el precio "no estaba al alcance de los venezolanos de a pie". La otra opción, era un trasbordo con escala a Panamá o Colombia.

Para Arellano Suárez, en estas fechas "es recurrente que haya un número importante de personas que desean viajar a Venezuela para visitar o traer a sus familiares". Sin embargo, el panorama actual sobre la ausencia de relación consular complica el traslado de los extranjeros, obligándolos a tomar vías terrestres desde la frontera a su destino.

¿Cuáles son las rutas viables para llegar a Venezuela?

Osmar López comentó a este diario que los ciudadanos venezolanos que residen en Perú están obligados a cruzar la frontera con Colombia, todas ellas vía terrestre. "Todas las personas que quieran retornar a Venezuela no va a poder ingresar (vía aérea) ni siquiera el venezolano que tenga poder adquisitivo. Todos van a tener que hacer escala en Colombia".

Según López, esta ruta no solo es la más económica, sino que también la más segura y viable para aquellos extranjeros con sus documentos en orden. No obstante, con respecto a los migrantes que aún se encuentran documentación en trámite, deberán tomar otras rutas para salir del país, ya que Perú debe emitir un salvoconducto para que los venezolanos puedan se desplacen vía aérea.

Con ello, Nancy Arrellano indicó que existen otras rutas no recomendables que es por Ecuador y Brasil, porque tendrían que atravesar la selva y que con el estado de conmoción los derechos de los venezolanos se restringe y "se podría generar unos espacios de mayor excepcionalidad por la presencia de grupos regulares que estén coludidos para el control territorial".

Por ello, la presidenta de Veneactiva, quien tiene 10 años sin ver a su familia, recomienda a sus connacionales no realizar viajes a Venezuela si es que no tienen todos sus documentos vigentes, ya que si uno de ellos está vencido podría obstruir el retorno del ciudadano. Asimismo, hizo un llamado a que los venezolanos velen por su seguridad antes de realizar una travesía, porque "la seguridad siempre tiene que ser lo primero".

