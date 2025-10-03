HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hong Kong prohibirá los departamentos muy pequeños que midan menos de 8 m² a partir del 2026

Actualmente, más de 220.000 departamentos en Hong Kong no superan los 4,5 m². Esto cambiará pronto, pues los propietarios que no cumplan la ley enfrentarán multas y hasta tres años de prisión.

Mujer de Hong Kong en su departamento de 4.6 metros cuadrados.
Mujer de Hong Kong en su departamento de 4.6 metros cuadrados. | Foto: AFP

Hong Kong busca acabar con los departamentos muy pequeños, conocidos popularmente como ‘caja de zapatos’, que se han multiplicado en esta ciudad de 7,5 millones de habitantes, considerada una de las más caras del mundo.

El presidente Xi Jinping había ordenado a las autoridades de Hong Kong resolver los problemas de vivienda derivados de décadas de fuertes desigualdades sociales, una grave escasez de departamentos y alquileres exorbitantes.

PUEDES VER: Hong Kong: rechazan proyecto para otorgar derechos a parejas del mismo sexo casadas en el extranjero

lr.pe

Viviendas deberán cumplir ciertas normas de seguridad e higiene

Actualmente, de todos los hogares en Hong Kong, más de 220.000 son departamentos muy pequeños que no superan ni los 4,5 m². Incluso hay más pequeños con baños y duchas compartidos, ubicados en edificios viejos y sin ascensor.

Gracias a una reciente ley aprobada en Hong Kong, se establecerá un sistema de registro de estos departamentos a partir del 1 de marzo de 2026 y se prohibirá aquellos que tengan menos de 8 m² de superficie.

Las autoridades resaltan que cada vivienda tendrá que cumplir unas determinadas normas de seguridad e higiene, incluyendo al menos una ventana practicable, un lavadero y un inodoro privado en un espacio cerrado.

Se estima que alrededor de un tercio de los departamentos en Hong Kong son insalubres y necesitan ser renovados.

PUEDES VER: Hong Kong abre sus universidades a estudiantes extranjeros de Harvard afectados por la política de Donald Trump

lr.pe

Dueños tienen hasta el 2030 para que sus departamentos cumplan la ley

Los propietarios afectados tendrán hasta 2030 para asegurarse de que sus viviendas cumplen con las nuevas reglas. De lo contrario, recibirán una multa de hasta 38.600 dólares y una condena de hasta 3 años de prisión.

Varias asociaciones expresaron su temor de que los propietarios trasladen los costos de las renovaciones a los inquilinos, lo que podría acabar expulsando a los hogares de bajos ingresos incapaces de afrontar alquileres más elevados.

El ayuntamiento de Hong Kong aseguró que la oferta de viviendas sociales aumentará en los próximos años.

