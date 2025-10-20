Avión de carga se despista tras chocar contra auto y cae al mar en Hong Kong. | Difusión

Dos operarios de tierra murieron en la madrugada de este lunes 20 de octubre, después de que un avión de carga proveniente de Dubái se saliera de la nueva pista del Aeropuerto Internacional de Hong Kong y chocara un vehículo de servicio antes de terminar en el mar, según informaron las autoridades de aviación de China.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:50 a.m. e involucró al vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la compañía turca Air ACT Cargo. La aeronave, un Boeing 747‑481 (BDSF) con matrícula TC‑ACF, había despegado desde el aeropuerto Al Maktoum (DWC) en Dubái.

Así ocurrió el accidente de un avión de carga en Hong Kong

Según información preliminar del Departamento de Aviación Civil, el avión se desvió hacia la izquierda durante el aterrizaje en la pista 07L/25R y terminó chocando contra un vehículo de apoyo en tierra, que fue arrastrado hasta las aguas al norte del aeropuerto.

Los dos trabajadores que se encontraban en el vehículo fueron rescatados por equipos de emergencia marítima. Uno de ellos, de 30 años, murió en el lugar, mientras que el otro, de 41 años, falleció poco después en el Hospital North Lantau, cercano al aeródromo, informaron medios locales.

Todos los tripulantes del avión resultaron ilesos

Los 4 integrantes de la tripulación del avión de carga resultaron ilesos y fueron trasladados a distintos centros médicos para ser evaluados. En las labores de búsqueda y rescate participaron unidades del Servicio Aéreo del Gobierno y de la policía marítima, mientras bomberos y técnicos trabajaban para asegurar la aeronave y prevenir posibles derrames de combustible.

El accidente obligó a cerrar temporalmente la pista norte, vital para los vuelos de carga y los trayectos de larga distancia. La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos inició un proceso para determinar las causas del siniestro, señalando como primera hipótesis una posible pérdida de control direccional durante el aterrizaje.

Autoridades investigan causas del accidente

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) inició una investigación para determinar si el incidente fue causado por un fallo técnico, un error humano o una condición imprevista durante las operaciones.

Al mismo tiempo, la policía no descarta la posibilidad de iniciar una investigación penal. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de control direccional durante el aterrizaje.

Por su parte, el Departamento de Aviación Civil y la Secretaría de Transporte y Logística de Hong Kong han expresado sus condolencias por la trágica muerte de los trabajadores y reafirmaron que “la seguridad aérea sigue siendo una prioridad para el gobierno”.