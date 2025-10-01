HOYSuscripcion LR Focus

Meta usará las conversaciones con su inteligencia artificial para personalizar publicidad y contenidos

Desde el 07 de octubre, la empresa de Mark Zuckerberg comenzará a notificar a los usuarios sobre este cambio, que se implementará a partir del 16 de diciembre.

Los usuarios no pueden optar por no participar en la recopilación de datos cuando usan Meta AI.
Los usuarios no pueden optar por no participar en la recopilación de datos cuando usan Meta AI.

Meta anunció que utilizará las interacciones de los usuarios con su chatbot de inteligencia artificial (IA) para personalizar la publicidad y los contenidos que verán en sus cuentas de Facebook, Instagram y otras plataformas.

La empresa estadounidense, fundada por Mark Zuckerberg, empezará a notificar sobre este cambio desde el 7 de octubre y el nuevo sistema empezará a funcionar a partir del próximo 16 de diciembre.

Según Meta, las interacciones por voz o texto con su asistente IA se usarán para identificar mejor los intereses de los usuarios y qué publicidades son más adecuadas para ellos. Es un uso similar al que hace al rastrear los "me gusta", los comentarios, lo que se comparte y las publicaciones.

Por ejemplo, si un usuario pregunta al chatbot sobre actividades al aire libre podrá ver recomendaciones de grupos de senderismo, más publicaciones de amigos sobre rutas posibles y publicidad de equipamiento para esa actividad.

Más de mil millones de personas utilizan la herramienta de IA generativa en todos los servicios de Meta, principalmente Instagram, Facebook y Whatsapp.

"El objetivo del anuncio es ser súper transparentes y asegurarnos de que los usuarios comprendan lo que va a suceder con suficiente antelación", dijo la gerente de privacidad y política de datos de Meta, Christy Harris.

Los cambios se aplicarán en la mayoría de las regiones, pero se realizará en otras fechas en Europa y Reino Unido, donde la normativa sobre datos y privacidad es más estricta, explicó la empresa.

Aunque los usuarios no pueden optar por no participar en la recopilación de datos cuando usan Meta AI, sí pueden controlar el nivel de personalización de la publicidad y el contenido en sus muros.

Las conversaciones sobre temas sensibles como las opiniones religiosas o políticas, la orientación sexual y la salud no serán utilizadas para la segmentación publicitaria.

La empresa indicó además que las interacciones con la IA de usuarios de WhatsApp que no tengan una cuenta vinculada a otras plataformas de Meta, no serán utilizadas para Facebook o Instagram.

