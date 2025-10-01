HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

España: 80 medios reclaman millonaria indemnización a Meta por los daños de su modelo publicitario

La Asociación de Medios de Información (AMI) acusa a Meta de competencia desleal y uso de datos de usuarios sin consentimiento. La empresa de Mark Zuckerberg considera que es una demanda infundada.

No solo en España demandaron a Meta, también en Francia.
No solo en España demandaron a Meta, también en Francia. | Foto: AFP

En España, comenzó un juicio donde 83 medios de comunicación reclaman a Meta, propietaria de Facebook, Instagram, una indemnización superior a los 550 millones de euros por los daños causados por su modelo publicitario.

Como se recuerda, la Asociación de Medios de Información (AMI), principal asociación del gremio español, demandó en diciembre de 2023 a Meta Irlanda, donde el gigante tecnológico norteamericano tiene su sede europea.

PUEDES VER: Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: "No podemos guardar silencio ante la devastación"

lr.pe

Acusan a Meta de usar datos de usuarios sin consentimiento

En este proceso, la asociación le reclama 551 millones de euros (alrededor de 646 millones de dólares) por competencia desleal en la venta de publicidad digital. Entre los 83 medios representados figuran El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia.

"Este no es un pleito que afecte solamente a los medios de AMI, afecta a los medios de todo el mundo", sostuvo Irene Lanzaco, directora general de AMI, antes de entrar al tribunal mercantil de Madrid donde se realizará el juicio.

"Lo que está en juego es la supervivencia de los medios de información, que está amenazada por el comportamiento predatorio de una plataforma como Meta que actúa sin respeto a nuestro marco legislativo", agregó.

AMI acusa a Meta de haber incumplido (entre mayo de 2018 y julio de 2023) la normativa europea de protección de datos, al usar los datos de los internautas sin su consentimiento para elaborar perfiles publicitarios individualizados.

PUEDES VER: España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

lr.pe

Meta considera que es una demanda infundada

"Lo que ha hecho Meta es realizar un perfilado masivo del comportamiento de todos los internautas y a partir de ese perfilado masivo, sin haber informado y obtenido el consentimiento de los ciudadanos, habría estado vendiendo publicidad segmentada y generando un lucro enorme", explicó la directora general de AMI.

La compañía Meta, por su parte, considera que se trata de una demanda infundada que ignora intencionadamente la evolución de la industria publicitaria en los últimos años.

"Meta cumple con todas las leyes aplicables y ha proporcionado opciones claras, información transparente y ha dado a los usuarios una amplia gama de herramientas para controlar su experiencia en nuestros servicios", sostuvo.

Durante la audiencia, los directivos de Meta intentaron mostrar que para la publicidad los datos de los usuarios son menos importantes que los algoritmos que usa para lograr que los anuncios sean relevantes para cada internauta, y que para desarrollar esas herramientas ha hecho grandes inversiones.

PUEDES VER: El rey de España, Felipe VI, denuncia "el sufrimiento indecible" de cientos de miles inocentes en Gaza

lr.pe

"Nosotros hemos invertido muchísimo para que la publicidad llegue mejor al consumidor, a diferencia de los medios tradicionales, afirmó Beltrán Seoane, encargado en Facebook España ante el tribunal, presidido por el juez Teodoro Ladrón Roda.

"Las herramientas desarrolladas por Meta son igual de importantes o más que el dato per se", abundó David Sáez, otro directivo de Facebook, quien agregó que los algoritmos permiten anunciar a un cliente que invierte un euro al año y eso no lo tienen los medios tradicionales.

El jueves 02 de octubre de 2025 se escucharán los informes periciales y las conclusiones de las partes, y el juicio debe quedar visto para sentencia.

PUEDES VER: España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival: RTVE confirmó la decisión histórica

lr.pe

En Francia también presentaron una demanda similar

Además de la de la AMI, las radios y televisiones españolas presentaron en noviembre pasado otra demanda contra Meta por los mismos motivos, reclamando 160 millones de euros por daños y perjuicios.

En Francia, unos 200 grupos de medios franceses, incluidos los principales canales de televisión y periódicos, presentaron una demanda similar contra Meta en abril pasado.

Ese mismo mes, la Comisión Europea le impuso a Meta una multa de 200 millones de euros por infringir las normas sobre uso de datos personales de sus usuarios, lo que fue recurrido por el gigante tecnológico.

