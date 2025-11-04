HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. elogió la contribución de España en la OTAN pese a las advertencias de Donald Trump

A pesar de que Donald Trump amenazó con expulsar a España de la OTAN, el Pentágono destacó su papel en la defensa de Europa y en las políticas de disuasión, según la ministra de Defensa española.

Margarita Robles, Ministra de Defensa de España, brindó estas declaraciones durante un foro de seguridad en Madrid.
Margarita Robles, Ministra de Defensa de España, brindó estas declaraciones durante un foro de seguridad en Madrid. | Foto: AFP

Estados Unidos elogió la contribución de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pese a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió expulsar al país de la alianza por no alcanzar el gasto militar comprometido.

La semana pasada, Estados Unidos anunció el retiro de parte de sus tropas desplegadas en Europa del Este, una zona considerada la primera línea de defensa frente a Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania.

'España es un aliado comprometido con la OTAN', afirma ministra

En esa ocasión, el Pentágono destacó que el contingente español desplegado en la zona cumple un papel esencial para la defensa de Europa y para las estrategias de disuasión y protección, según declaró la ministra de Defensa de España, Margarita Robles.

"El Pentágono felicitó a España por contribuir al refuerzo de la Alianza Atlántica y por sus más de 700 militares desplegados en Letonia". agregó Robles durante un foro de seguridad en Madrid.

"Frente a los que quieren decir que España no es un aliado comprometido, España es un aliado comprometido y eso la semana pasada lo reconoció el Departamento de la Guerra, el Pentágono de Estados Unidos", señaló la ministra.

Esta declaración contrasta con las palabras de Donald Trump, quien amenazó con expulsar a España de la OTAN e imponerle sanciones arancelarias, al señalar que el país con el menor gasto en defensa en términos relativos.

En junio, los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB durante la próxima década bajo la presión de Donald Trump, que puso en duda el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

