Mundo

Ucrania realizó cambios en el 'plan de paz' y reduce a 19 puntos la propuesta planteada por Rusia y Estados Unidos

El presidente Zelenski considera que el nuevo acuerdo es “más realista" y solicita a EE. UU. un mayor apoyo para involucrar a Europa en el proceso de paz.

La delegación ucraniana informó el lunes a Zelenski sobre el avance de las conversaciones tras regresar a Kiev desde Ginebra. Foto: AFP.
La delegación ucraniana informó el lunes a Zelenski sobre el avance de las conversaciones tras regresar a Kiev desde Ginebra. Foto: AFP.

Un artículo publicado por The Guardian reveló que Ucrania introdujo modificaciones al ‘plan de paz’ propuesto por Rusia y Estados Unidos, eliminando las exigencias maximalistas de Moscú, según fuentes cercanas a la negociación. Cabe señalar que el plan original constaba de 28 puntos, elaborados el mes pasado por Kirill Dmitriev, enviado especial de Vladímir Putin, y el representante de Donald Trump, Steve Witkoff.

El plan, revisado el domingo en Suiza durante las negociaciones lideradas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el jefe de gabinete de Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, ahora solo contempla 19 puntos. “Desde ahora, tras la reunión en Ginebra, hay menos puntos —ya no son 28— y se han incorporado muchos elementos adecuados en este marco”, declaró Zelenski, según citó The Guardian.

Con respecto a la modificación realizada, el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsia, aseguró que algunos de los elementos políticamente más sensibles, incluidas las concesiones territoriales, serán definidos por los propios líderes en una futura reunión. Zelenski podría reunirse con Trump en la Casa Blanca a finales de esta semana, según fuentes citadas por el medio británico.

Ucrania busca mantener su autonomía y soberanía

La delegación ucraniana informó el lunes a Zelenski sobre el avance de las conversaciones tras regresar a Kiev desde Ginebra, calificando la versión más reciente del plan de paz como “más realista”. En paralelo, el mandatario ucraniano sostuvo una comunicación con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a quien pidió involucrar más activamente a los países europeos en el proceso. Según fuentes citadas, Vance mostró disposición a apoyar ese enfoque y respaldar la ampliación del diálogo.

Sin embargo, surgió también la señal más clara de que el plan original de 28 puntos —considerado por varios actores internacionales como favorable a Moscú— todavía no cumple con las principales exigencias del Kremlin. El principal asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, afirmó que Rusia buscará “reelaborar” partes significativas del documento.

Subrayando la postura firme del Kremlin, Ushakov también rechazó una contrapropuesta europea presentada durante el fin de semana, la cual, según una copia vista por Reuters, modificaba aspectos clave vinculados a la membresía de Ucrania en la OTAN y al estatus territorial. “El plan europeo, a primera vista… es completamente poco constructivo y no funciona para nosotros”, advirtió, dejando claro que Moscú descarta ese documento como marco viable para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Trump asegura que acuerdo de paz está “muy cerca”

Trump aseguró este martes que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra que ya se prolonga por casi cuatro años. Durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, el mandatario afirmó: “Lo lograremos”, al insistir en que las negociaciones han avanzado más de lo esperado.

Agregó que tanto Rusia como Ucrania han sufrido fuertes pérdidas recientes, señalando que “en el último mes, Rusia y Ucrania perdieron 25.000 soldados”, lo que, según él, ha acelerado la necesidad de un entendimiento.

La Casa Blanca también se mostró confiada en que las diferencias en la mesa de diálogo “no son insuperables”. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó en un mensaje difundido en X que Estados Unidos “ha logrado un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz”, aunque señaló que aún quedan “detalles delicados, pero no insuperables” por resolver.

