Mundo

Rusia acusa a Ucrania de “mendigar dinero” a la Unión Europea para financiar conflicto: “Lo harán por 2 o 3 años más”

Hace unos días, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, solicitó un apoyo financiero a Europa para los próximos años para enfrentar el conflicto con Rusia.

Dmitri Peskov acusó a Ucrania de “mendigar dinero” a la Unión Europea por financiar conflicto.
Dmitri Peskov acusó a Ucrania de “mendigar dinero” a la Unión Europea por financiar conflicto. | BBC

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió a los países de la Unión Europea que deberán estar listos para afrontar consecuencias económicas más duras si deciden mantener su apoyo a Ucrania en el conflicto en los mismos términos.

"Tendrán que desembolsar cada vez más dinero durante más tiempo y de forma más intensa", señaló este martes durante una conversación con periodistas.

PUEDES VER: EE.UU. sanciona a las dos petroleras más grandes de Rusia para presionar a Moscú a lograr un acuerdo de paz en Ucrania

lr.pe

"Seguirán con esta práctica por dos a tres años"

Peskov sostuvo que, al decidir respaldar a un gobierno como el de Kiev, los países europeos se están comprometiendo a ayudarlos durante mucho tiempo. "El régimen de Kiev sabe cómo mendigar dinero de todo el mundo, cómo gastarlo de forma que no quede rastro después, y creo que continuarán con esta práctica ciertamente no por uno, dos o tres años", indicó.

Estas palabras del portavoz del Kremlin es en respuesta a las recientes declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afirmó que su país necesitará un “apoyo financiero estable” por parte de Europa durante los próximos “dos a tres años”.

PUEDES VER: Rusia ataca Kiev en un bombardeo masivo con drones y misiles que deja al menos 6 muertos y 17 heridos

lr.pe

Unión Europea denuncia que Rusia "juega con la guerra"

A mediados de este mes, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, acusó a Rusia de “jugar con la guerra” y advirtió que su comportamiento podría provocar una peligrosa escalada del conflicto. Sus declaraciones llegaron después de varios incidentes en los que aviones rusos habrían violado el espacio aéreo europeo, lo que generó preocupación entre los países miembros del bloque.

"Cada vez que un dron o un avión ruso viola nuestro espacio aéreo, existe el riesgo de una escalada, ya sea involuntaria o no", expresó Kallas en una rueda de prensa realizada en Kiev, la capital de Ucrania. "Para evitar la guerra, debemos traducir el poder económico de Europa en disuasión militar", agregó.

PUEDES VER: Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

lr.pe

Reino Unidos pide aumento de suministro de armas a Ucrania

El primer ministro británico Keir Starmer pidió el aumento de suministro de armas de largo alcance para Ucrania. Con la presencia del mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, el funcionario instó a otros dirigentes europeos a emplear los activos rusos, congelados en sanción a su actuar en la guerra, para así financiar su defensa.

Por su parte, Zelenski afirmó que el mandatario ruso, Vladimir Putin, está llevando a Ucrania hacia un desastre humanitario", además de que no demuestra "querer detener la guerra". Asimismo, denunció que Rusia pone en peligro la vida e integridad de miles al realizar ataques contra la infraestructura de su país.

La cancelación del encuentro entre Trump y Putin

La reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump, que iba a realizarse en Hungría, fue postergada por Estados Unidos debido a las diferencias sobre la guerra en Ucrania. Fuentes diplomáticas señalaron que Trump explicó la suspensión al afirmar que “no quiere una reunión inútil” y recomendó a ambos países “volver a casa y tomarse un descanso”, según informaron reporteros acreditados en la Casa Blanca.

Vladímir Putin supervisó el último miércoles, desde el Kremlin, un ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas. El ensayo también aseguró que todos los objetivos del ejercicio se cumplieron satisfactoriamente y que estas maniobras verifican el nivel de preparación de los mandos militares. Esto, en un contexto de tensión internacional y tras ataques rusos recientes contra infraestructuras y zonas residenciales en Ucrania.

