Mundo

Sudán rechaza proyecto de alto al fuego presentado por EE.UU. y lo acusa de estar a favor de Emiratos Árabes

El jefe militar Abdelfatah Al Burhan dijo que el plan estadounidense busca disolver las Fuerzas Armadas y aceptar la permanencia de milicias rebeldes en Sudán, lo que considera inaceptable.

Abdelfatah Al Burhan criticó el plan del cese al fuego en Sudán presentado por EE.UU.
Abdelfatah Al Burhan criticó el plan del cese al fuego en Sudán presentado por EE.UU. | BBC

El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatah al Burhan, rechazó la reciente propuesta de alto al fuego impulsada por el enviado especial de Estados Unidos, Massad Boulos, a quien acusó de no ser imparcial y de representar los intereses de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país a la que se le señala por brindar respaldo y financiamiento a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que combate al Gobierno.

El alto mando militar sostuvo que el último plan de tregua, que se pressentó ya a mediados de septiembre por el llamado Cuarteto, integrado por Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a través de Boulos, es "el peor documento que se ha presentado" hasta la fecha.

En estos consistiría la propuesta de Estados Unidos

Al Burhan criticó la propuesta estadounidense tras asegurar que busca eliminar las Fuerzas Armadas, disolver por completo las agencias de seguridad y permitir que las milicias rebeldes permanezcan en los territorios que controlan. Para él, ese planteamiento resulta inaceptable y aseguró que el pueblo sudanés no está dispuesto a tolerar la presencia de estos grupos ni a incorporarlos en ningún acuerdo político futuro.

Desde su perspectiva, Boulos actúa con imparcialidad y pretende imponer un futuro político "que es un asunto exclusivamente sudanés". Además, advirtió que las propuestas que se están presentando no promueven la paz, sino que abren la puerta a una posible fragmentación "división de Sudán".

No acepta que le impongan condiciones

A finales de octubre, las FAR tomaron el control de Elfbast Fasher, una ciudad estratégica que representaba el último bastión del Ejército sudanés en la región de Darfur. Con esta ofensiva, los paramilitares consolidaron su dominio sobre toda esta extensa zona del oeste del país, lo que aumentó la preocupación de que el conflicto derive en una posible fragmentación del territorio nacional.

En respuesta, al Burhan afirmó. "No somos belicistas, ni rechazamos la paz, pero nadie puede amenazarnos ni imponernos condiciones". El jefe militar aseguró que las Fuerzas Armadas están firmemente comprometidas con recuperar tanto Darfur como amplias zonas de Kordofán, donde actualmente se concentran los enfrentamientos.

Si bien el Ejército ha valorado los intentos de mediación internacional para frenar el conflicto, también ha reiterado que continuará enfrentando a las FAR. Actualmente, están avanzando en Kordofán con el objetivo de impedir que las fuerzas paramilitares consoliden su dominio en esa zona.

Más de 2 años de conflicto

La guerra civil en Sudán comenzó en 2023, tras el colapso de la frágil alianza que sostenían las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Desde entonces, el conflicto se ha tornado especialmente violento. Según estimaciones de la ONU, más de 20.000 personas murieron y al menos 14 millones se han visto forzadas a dejar sus hogares.

Mientras Darfur ya está bajo control de las FAR, el Ejército sudanés intenta conservar su presencia en otras ciudades clave, como Dalang y El Obeid, aunque enfrenta serias dificultades debido al desgaste de su capacidad militar. En este contexto, diversos actores internacionales han advertido con preocupación que las agresiones contra la población se están intensificando rápidamente.

Sin embargo, es la ciudad de Babanusa la que se ha convertido en el principal foco de la ofensiva paramilitar. Activistas locales denuncian que las RSF han mantenido un asedio prolongado, han sometido a los soldados a ataques reiterados y obligaron a casi toda la población a huir. Para resistir, el ejército reabastecía a sus tropas por aire y lanzaba ataques con drones.

