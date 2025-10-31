La guerra en Sudán no ha parado desde abril de 2023. Lo que comenzó como un choque de poder entre el Ejército sudanés (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se convirtió en uno de los conflictos más brutales y menos atendidos por la comunidad internacional. Combates urbanos, limpieza étnica, ataques sistemáticos a civiles y desplazamientos masivos han convertido al país africano en el epicentro de “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU.

Tras el derrocamiento en 2019 de Omar al-Bashir, quien gobernó el país por casi tres décadas, surgió un vacío de poder que desencadenó múltiples golpes de Estado y tensiones entre fuerzas militares y paramilitares. La transición hacia un gobierno civil nunca se consolidó y dejó al ejército y a la RSF como actores dominantes, enfrentados por el control del país.

A esa fractura política le siguió un desmoronamiento institucional total. Ministerios abandonados, tribunales cerrados y una administración pública colapsada han dejado al país africano sin capacidad de gestionar suministros, garantizar servicios o proteger a su población. Las ciudades se han convertido en enclaves sin gobierno efectivo, donde el poder lo impone quien controla las armas.

Darfur y Kordofán: territorios devastados por combates y el control de recursos estratégicos

Darfur, región donde los bombardeos del Ejército y las ejecuciones sumarias de las RSF han arrasado barrios enteros. “Cada vez que intentamos salir a buscar comida, alguien no regresa”, contó un habitante de Omdurmán a grupos humanitarios. La lógica de la guerra es simple: controlar territorios, no salvar vidas. Los civiles quedaron atrapados entre dos fuegos, sin rutas seguras ni servicios básicos.

El conflicto actual también está marcado por intereses económicos estratégicos. Darfur y Kordofán, controladas en gran parte por las RSF, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, son regiones ricas en oro y otros recursos minerales, mientras que el ejército, encabezado por Abdel Fattah al-Burhan, mantiene el control del norte y el este. Ante esta situación, los hospitales colapsan, los alimentos escasean y las familias sobreviven escondidas en casas en ruinas o huyendo a pie hacia otras ciudades.

El bloqueo humanitario multiplica el desastre: convoyes del Programa Mundial de Alimentos han sido interceptados o saqueados, depósitos quemados y misiones médicas atacadas. En zonas rurales, comunidades enteras no han recibido ayuda en meses. “Nos quedamos mirando los camiones pasar hacia otras regiones. Sabemos que para nosotros no llegarán”, contó un líder comunitario de Nyala. La guerra no solo mata: impide sobrevivir.

A esto se suma una historia de violencia étnica que precede al conflicto reciente. Desde la década de 2000, la región de Darfur ha sido escenario de campañas sistemáticas de limpieza étnica contra comunidades no árabes, perpetradas originalmente por la milicia Janjaweed, predecesora de las RSF. La continuidad de estas tácticas hoy evidencia que la población civil es el principal objetivo de un conflicto que combina intereses políticos, económicos y raciales.

La dimensión de la tragedia: muertos, desplazados y hambre masiva

Según la Red de Médicos de Sudán, las RSF han matado al menos 1.500 personas en El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, desde que tomaron la ciudad, incluido al menos 460 en un hospital en una masacre. La ONU afirmó estar “horrorizada” por la masacre en el Hospital Saudi, donde pacientes, trabajadores sanitarios y residentes habían buscado refugio, según el portavoz del Secretario General, Stephane Dujarric. Adultos mayores, heridos y gente con discapacidad permanecían “atrapadas e incapaces de huir de la zona”, indicó.

Pero las cifras de muertos no capturan la totalidad del horror. La disputa bélica ha puesto a Sudán en movimiento forzado. El conflicto ha provocado una de las mayores crisis de desplazamiento del siglo XXI, con casi 12 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Entre ellas, más de 36.000 sudaneses han huido, en su mayoría a pie, hacia Tawila, ubicada a unos 70 kilómetros, una ciudad que ya alberga aproximadamente 650.000 personas desplazadas, reportaron medios citando datos de la ONU y organizaciones humanitarias.

El traslado masivo ha fragmentado familias y comunidades. Muchas de ellas huyen de la violencia, andan durante días, enfrentando asesinatos, secuestros y violaciones en el camino. Las rutas de escape se han convertido en corredores de peligro, donde la supervivencia es una lotería cruel.

Hussein, herido por bombardeos, alcanzó Tawila, gracias a una familia que transportaba a su madre en un carro tirado por un burro. “Cadáveres en las calles y nadie que los entierre”, resumió.

La periodista de Al Jazeera, Hiba Morgan, informó desde Jartum que, según la Red de Médicos de Sudán, al menos 15.000 personas han llegado a Tawila “solo en las últimas 48 horas”. “Muchos de ellos necesitan asistencia médica urgentemente como consecuencia de haber caminado durante días sin comida ni agua y de haber sufrido lesiones”, dijo Morgan.

El hambre se convirtió en arma letal. La ONU y organizaciones médicas advierten que Sudán enfrenta una crisis alimentaria sin precedentes: más de 24 millones de sudaneses sufren inseguridad alimentaria severa y más de 1.100 comedores humanitarios, de los cuales el 80% de los existentes, se han visto obligados a cerrar.

A la tragedia se suma una crisis educativa silenciosa: casi 19 millones de niños están fuera de las aulas. Escuelas destruidas, maestros desplazados y centros convertidos en cuarteles han borrado el futuro inmediato de una generación. Niños que antes aprendían a leer hoy caminan kilómetros para encontrar agua o leña, mientras otros son reclutados por grupos armados.

Hambre, escuelas vacías y un futuro perdido en medio del caos humanitario

Además, la guerra ha agravado las crisis preexistentes. La desnutrición infantil y los brotes de enfermedades como el cólera se han multiplicado. Para los niños, mujeres y ancianos, el conflicto no solo significa la amenaza de la violencia, sino la certeza de morir de hambre o enfermedad en medio de un Estado incapaz de protegerlos.

En los centros médicos, el colapso es absoluto. En un campamento evaluado por Médicos Sin Fronteras, el 75% de los 165 niños menores de cinco años presentaba desnutrición aguda, muchos demasiado débiles para llorar. El Estado que un día fue granero regional ahora es una tierra donde los niños mueren no solo de violencia, sino de hambre y olvido.

Mientras tanto, la capital, Jartum, permanece devastada. Puentes destruidos, mercados calcinados, hospitales convertidos en cuarteles y calles llenas de escombros. El Nilo atraviesa una ciudad que ya no respira: familias enteras escaparon dejaron ollas en la cocina, camas sin tender, ventanas rotas por explosiones. Sudán está desocupado y sus ciudades se hunden en silencio.

Mujeres y niñas atrapadas en la violencia sexual

El desierto de Darfur se ha convertido en un lugar donde el miedo se respira en cada calle y camino. Mujeres y niñas viven bajo la amenaza constante de agresiones sexuales. Entre enero de 2024 y marzo de 2025, Médicos Sin Fronteras (MSF) atendió a 659 supervivientes de violencia sexual en Darfur Sur. El 86 % había sido violada, el 94 % eran mujeres y niñas, y más de la mitad de los ataques fueron perpetrados por miembros del ejército, policía o grupos armados.

Los testimonios son desgarradores. “Algunas personas venían por la noche a violar a las mujeres y se lo llevaban todo, incluidos los animales”, relató una joven de 27 años. Otra sobreviviente, de 17 años, describió cómo siete hombres de las RSF la golpearon y abusaron de ella en la carretera, en público. “Quise perder la memoria después de aquello”, afirmó para la MSF.

En algunos casos, los agresores acusaron directamente a las supervivientes de apoyar al otro bando: "Tengo un certificado de enfermería de primeros auxilios. Los RSF me pidieron que les diera mi bolsa. Cuando vieron el certificado dentro, me dijeron: 'Quieres curar al ejército sudanés, ¡quieres curar al enemigo!'. Quemaron mi certificado y me violaron. Había otras mujeres, incluida mi hermana, pero sólo me violaron a mí, por mi certificado". La violencia también golpea a los más jóvenes: el 31 % de los supervivientes atendidos eran menores de 18 años, y el 7 % tenían menos de 10.

