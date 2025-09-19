HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Sudán: ataque de paramilitares con dron explosivo deja al menos 75 muertos en una mezquita

El ataque tuvo lugar en El Fasher, la última ciudad bajo control de las Fuerzas Armadas Sudanesas. Rescatistas reportan que muchos cuerpos están bajo los escombros de la mezquita.

La guerra civil en Sudán ha causado la muerte de miles de personas y desplazado a casi 12 millones.
La guerra civil en Sudán ha causado la muerte de miles de personas y desplazado a casi 12 millones. | Foto: AFP/Referencial

Al menos 75 personas perdieron la vida en Sudán, luego de que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) usara un dron explosivo para atacar una mezquita de la ciudad El Fasher, al sur del país

Según reveló la AFP, las FAR llevaron a cabo este ataque en medio de los esfuerzos por capturar la última ciudad que permanece bajo control de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) en la región de Darfur.

PUEDES VER: Aludes devastan aldea de Tarasin en Sudán: rescatan 370 cuerpos y temen más de 1000 muertos

lr.pe

La Sala de Respuesta de Emergencia, un grupo de voluntarios que coordina la ayuda en el lugar, emitió un comunicado para informar que un "dron explosivo" impactó contra la mezquita del barrio Al Daraja.

De acuerdo con la publicación, en dicha mezquita habían muchos refugiados civiles provenientes del cercano campo de desplazados de Abu Shouk, superpoblado y golpeado por la hambruna.

"Los cuerpos fueron sacados de los escombros de la mezquita", añadieron los rescatistas.

Hasta el momento, las Fuerzas de Apoyo Rápido no han realizado comentarios sobre este ataque realizado en El Fasher, la capital del estado de Darfur del Norte.

PUEDES VER: Sudán sufre nuevo ataque aéreo: 17 muertos en ciudad sitiada de Darfur del Norte

lr.pe

Cercada por los paramilitares desde hace unos 18 meses, El Fasher es la última capital estatal en Darfur bajo el control del ejército de Sudán, que enfrenta a las FAR en una cruenta guerra desde abril de 2023.

La caída de El Fasher supondría el dominio territorial completo de los paramilitares sobre la región, donde la ONU y grupos de derechos humanos ya han reportado atrocidades masivas, incluidos asesinatos por motivos étnicos.

Imágenes satelitales publicadas por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale mostraron a milicias de las FAR avanzando en múltiples frentes, entre ellos los alrededores del campo de Abu Shouk y la antigua base de mantenimiento de paz de la Unamid, ahora utilizada por las Fuerzas Conjuntas anti-FAR.

La capital estatal sigue bajo un apagón de telecomunicaciones, lo que dificulta verificar las bajas o coordinar la ayuda.

La guerra en Sudán, que atraviesa ya su tercer año, ha causado la muerte de decenas de miles de personas y desplazado a casi 12 millones, creando lo que ONU describe como una de las mayores crisis de desplazamiento y hambre del mundo.

