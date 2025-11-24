El promedio global del Índice Global de Pensiones 2025 fue de 63 puntos, ocho más que el puntaje de Perú. Foto: composiciónLR/Andina

En la edición 2025 del Índice Global de Pensiones, elaborado por Mercer y el CFA Institute, Perú quedó rezagado en comparación con otros países de América Latina. Con un puntaje total de 55.3 sobre 100 y una calificación C, el país ocupó la posición 41 de 52 en el ranking mundial de sistema de pensiones, evidenciando serias deficiencias estructurales.

El informe, que analiza anualmente la calidad de los sistemas previsionales a nivel global, evalúa tres pilares fundamentales: adecuación, sostenibilidad e integridad. En estos aspectos, Perú mostró un leve repunte respecto a 2024, pero se mantiene lejos de los estándares internacionales y es uno de los países peor posicionados en la región.

¿Cuáles fueron los resultados de Perú en el Índice Global de Pensiones 2025?

Según los datos publicados por Mercer y el CFA Institute, Perú registró los siguientes puntajes por subíndice:

Adecuación: 55.4 puntos

55.4 puntos Sostenibilidad: 48.5 puntos

48.5 puntos Integridad: 64.8 puntos

De los tres componentes, el más crítico fue el de sostenibilidad, donde el país obtuvo su calificación más baja. Este indicador refleja la capacidad del sistema previsional para seguir ofreciendo beneficios adecuados en el futuro sin requerir aumentos desproporcionados en las contribuciones o recortes drásticos en los pagos.

En cuanto a la adecuación, el resultado de 55.4 indica que, si bien el sistema cumple con ciertos estándares básicos para ofrecer ingresos durante la jubilación, aún presenta deficiencias en términos del diseño y la suficiencia de los beneficios.

Por otro lado, la integridad del sistema fue el componente mejor evaluado, con 64.8 puntos, lo que refleja la existencia de mecanismos regulatorios y de gobernanza. Sin embargo, según el informe, estas normativas aún carecen de la solidez y eficiencia necesarias para garantizar la transparencia y el funcionamiento adecuado a largo plazo.

¿Cuál es el top de países latinoamericanos en el Índice Global de Pensiones 2025?

A continuación te presentamos los datos que arrojó la clasificación del Índice Global de Pensiones en cuanto a los países latinoamericanos analizados: