Perú es ampliamente superado por Chile en ranking mundial de sistema de pensiones de Mercer: es el penúltimo de Latinoamérica
Perú obtuvo una calificación C en el ranking del Índice Global de Pensiones 2025 hecho por Mercer, con una puntuación total de 55.3, ubicándose por debajo del promedio global y superando solo a Argentina en la región.
- ¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año
- ¿Trabajas en uno de estos empleos? Podrías jubilarte antes de los 65 años con pensión completa de la ONP
En la edición 2025 del Índice Global de Pensiones, elaborado por Mercer y el CFA Institute, Perú quedó rezagado en comparación con otros países de América Latina. Con un puntaje total de 55.3 sobre 100 y una calificación C, el país ocupó la posición 41 de 52 en el ranking mundial de sistema de pensiones, evidenciando serias deficiencias estructurales.
El informe, que analiza anualmente la calidad de los sistemas previsionales a nivel global, evalúa tres pilares fundamentales: adecuación, sostenibilidad e integridad. En estos aspectos, Perú mostró un leve repunte respecto a 2024, pero se mantiene lejos de los estándares internacionales y es uno de los países peor posicionados en la región.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación
¿Cuáles fueron los resultados de Perú en el Índice Global de Pensiones 2025?
Según los datos publicados por Mercer y el CFA Institute, Perú registró los siguientes puntajes por subíndice:
- Adecuación: 55.4 puntos
- Sostenibilidad: 48.5 puntos
- Integridad: 64.8 puntos
De los tres componentes, el más crítico fue el de sostenibilidad, donde el país obtuvo su calificación más baja. Este indicador refleja la capacidad del sistema previsional para seguir ofreciendo beneficios adecuados en el futuro sin requerir aumentos desproporcionados en las contribuciones o recortes drásticos en los pagos.
En cuanto a la adecuación, el resultado de 55.4 indica que, si bien el sistema cumple con ciertos estándares básicos para ofrecer ingresos durante la jubilación, aún presenta deficiencias en términos del diseño y la suficiencia de los beneficios.
Por otro lado, la integridad del sistema fue el componente mejor evaluado, con 64.8 puntos, lo que refleja la existencia de mecanismos regulatorios y de gobernanza. Sin embargo, según el informe, estas normativas aún carecen de la solidez y eficiencia necesarias para garantizar la transparencia y el funcionamiento adecuado a largo plazo.
¿Cuál es el top de países latinoamericanos en el Índice Global de Pensiones 2025?
A continuación te presentamos los datos que arrojó la clasificación del Índice Global de Pensiones en cuanto a los países latinoamericanos analizados:
- Chile - 76.6 puntos
- Uruguay - 71.1 puntos
- México - 69.3 puntos
- Colombia - 62.5 puntos
- Panamá - 59.1 puntos
- Brasil - 56.2 puntos
- Perú - 55.3 puntos
- Argentina - 45.9 puntos