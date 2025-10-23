¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

Desde que entró en vigencia la Ley Nº 32199, a inicios del 2025, se han cambiado algunos beneficios destinados a los trabajadores del Estado, tales como la unificación de procedimientos de retiro, licencias y/o la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), con la finalidad de erradicar posibles diferencias y mejorar la organización del personal. La norma también indica un nuevo límite de edad para los trabajadores públicos, quienes podrían verse afectados este mismo año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Nuevo límite de edad para trabajar en el sector público: esto dice la Ley Nº 32199

La Ley Nº 32199, que modifica el Decreto Legislativo 276, tiene como objetivo principal estandarizar los trámites de retiro de los trabajadores estatales por jubilación, justo después de alcanzar los 70 años. Ellos, de hecho, podrán continuar laborando hasta el 31 de diciembre del año en que cumplen dicha edad.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Dicha ley, además, ha traído consigo cambios en los beneficios designados a los trabajadores del Estado. Uno de los más importantes, por ejemplo, es la extensión de hasta tres años del tiempo de licencia, sea por cortos periodos de tiempo o de forma continua, solo en un lapso de cinco años.

¿Cómo se establece la CTS según la Ley Nº 32199?

En el sector estatal, la Compensación por Tiempo de Servicios del trabajador se basa en un cálculo estandarizado, que equivale al total (100%) de su remuneración total, sumado a sus beneficios permanentes. Esta retribución es efectuada luego de un año completo de servicio, o también, por algún otro periodo de tiempo que exceda seis meses de labores.

Dicho cálculo incluye elementos clave como la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE y el Monto Único Consolidado (MUC), ambos promediados por los últimos 36 meses de servicio, con la finalidad de otorgar una distribución equitativa de beneficios. Además, si algún trabajador retorna al sector público luego de haber cesado, se tomará en cuenta su anteriormente abonada CTS para cancelar su tiempo de servicio. De esta manera, se busca prevenir la duplicidad de cobros.