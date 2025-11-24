HOYSuscripcion LR Focus

Australia: Snapchat exige verificación de edad a adolescentes ante inminente prohibición para menores de 16 años

A partir del 10 de diciembre de 2025, Australia multará a las plataformas que mantengan usuarios menores de 16 años, una medida que no solo afectaría a Snapchat, sino también a Facebook, Instagram y TikTok.

Los usuarios podrán verificar su edad usando una cuenta bancaria australiana o una identificación emitida por el gobierno.
Los usuarios podrán verificar su edad usando una cuenta bancaria australiana o una identificación emitida por el gobierno.

Snapchat empezó a pedir a adolescentes australianos verificar su edad, semanas antes de que el gobierno ponga en vigor leyes que prohíben a menores de 16 años usar redes sociales, informó un portavoz de la empresa.

"Comenzando esta semana, se le pedirá a muchos usuarios verificar su edad para continuar accediendo a Snapchat", indicó la compañía en un comunicado.

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

lr.pe

A partir del 10 de diciembre de 2025, Australia obligará a las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok remover a los usuarios de menos de 16 años bajo pena de fuertes multas.

Los usuarios podrán verificar su edad usando una cuenta bancaria australiana o una identificación emitida por el gobierno.

Snapchat, al igual que otras plataformas, solicitó a sus usuarios adolescentes descargar cuanto antes todos sus datos, ya que podría ser difícil de hacer cuando comience la prohibición.

Los responsables de Snapchat dijeron que discrepan de haber sido incluidos en la prohibición gubernamental, pero aseguraron que cumplirán con la norma, tal como lo hacen con todas las leyes locales en los países donde operan.

lr.pe

"Desconectar a los adolescentes de sus amigos y familias no los hace más seguros y podría llevarlos a aplicaciones de mensajería menos seguras y menos privadas", advirtió.

Hasta ahora, 10 plataformas han evitado ser incluidas en la restricción, como Discord, WhatsApp, Lego Play y Pinterest. Sin embargo, las autoridades australianas se reservaron el derecho de actualizar su lista de plataformas con restricciones.

La ley australiana es una de las más estrictas del mundo, pero algunos expertos temen que sea meramente simbólica debido a la dificultad de llevarla a la práctica y vigilar la verificación de edad.

