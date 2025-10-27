HOYSuscripcion LR Focus




Mundo

Australia demanda a Microsoft por oferta engañosa que inducía a pagar más por su IA Copilot

La compañía ocultó deliberadamente a los usuarios de Microsoft 365 la existencia del plan 'Clásico, sin Copilot', que permite conservar el precio original de la suscripción, con el fin de inducirlos a pagar más por la versión con IA.

Microsoft podría recibir una millonaria multa en Australia.
Microsoft podría recibir una millonaria multa en Australia. | Foto: AFP

El organismo australiano de regulación de competencia demandó a Microsoft, la compañía de Bill Gates, por realizar una oferta engañosa que inducía al público a pagar más por utilizar Copilot, su sistema de inteligencia artificial (IA).

La autoridad indicó que presentó la demanda en la Corte Federal contra Microsoft Australia y su pariente Microsoft Corp. Aunque AFP trató de comunicarse con la compañía estadounidense, esta no respondió las consultas.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Australia: prohíben pruebas de drogas para uso recreativo y expertos advierten riesgo para la salud

lr.pe

Microsoft ocultó información a usuarios

El gigante del software fue sido acusado de divulgar mensajes "falsos o engañosos" a unos 2,7 millones de suscriptores australianos de planes con renovación automática de Microsoft 365, que incluye una serie de servicios.

Supuestamente, Microsoft había informado a sus clientes que solo tenían dos opciones: pagar un adiciional para tener Microsoft 365 con Copilot, o cancelar completamente la suscripción.

No obstante, existe una tercera opción (parcialmente oculta) que solo es visible cuando los usuarios comienzan a cancelar las otras: mantener el plan "Clásico" sin Copilot por el precio original, señaló la Comisión Australiana de Competencia y Consumo.

PUEDES VER: Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

lr.pe

Compañía podría recibir multa millonaria

"Microsoft omitió deliberadamente las referencias al plan Clásico y ocultó su existencia hasta después de que los suscriptores iniciaran su proceso de cancelación para aumentar el número de consumidores en los planes más caros con Copilot integrado", dijo Gina Cass-Gottlieb, presidenta de la comisión.

"Las aplicaciones de Microsoft Office, incluidos en las suscripciones de 365, son esenciales en la vida de muchas personas y, dado que hay pocos sustitutos, cancelar la suscripción es una decisión que muchos no tomarían a la ligera", añadió.

La suscripción anual de planes de Microsoft 365, que incluyen Copilot, son entre 29% y 45% más caros que los que no lo tienen, según la comisión.

Microsoft se expone a multas de 50 millones de dólares australianos, alrededor de 30 millones de dólares estadounidenses, por cada violación de la normativa de defensa del consumidor.

Australia: cocodrilo se metió a la piscina de un lujoso hotel y causó sorpresa entre los huéspedes

Australia: prohíben pruebas de drogas para uso recreativo y expertos advierten riesgo para la salud

Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

