Australia demanda a Microsoft por oferta engañosa que inducía a pagar más por su IA Copilot

El organismo australiano de regulación de competencia demandó a Microsoft, la compañía de Bill Gates, por realizar una oferta engañosa que inducía al público a pagar más por utilizar Copilot, su sistema de inteligencia artificial (IA).

La autoridad indicó que presentó la demanda en la Corte Federal contra Microsoft Australia y su pariente Microsoft Corp. Aunque AFP trató de comunicarse con la compañía estadounidense, esta no respondió las consultas.

Microsoft ocultó información a usuarios

El gigante del software fue sido acusado de divulgar mensajes "falsos o engañosos" a unos 2,7 millones de suscriptores australianos de planes con renovación automática de Microsoft 365, que incluye una serie de servicios.

Supuestamente, Microsoft había informado a sus clientes que solo tenían dos opciones: pagar un adiciional para tener Microsoft 365 con Copilot, o cancelar completamente la suscripción.

No obstante, existe una tercera opción (parcialmente oculta) que solo es visible cuando los usuarios comienzan a cancelar las otras: mantener el plan "Clásico" sin Copilot por el precio original, señaló la Comisión Australiana de Competencia y Consumo.

Compañía podría recibir multa millonaria

"Microsoft omitió deliberadamente las referencias al plan Clásico y ocultó su existencia hasta después de que los suscriptores iniciaran su proceso de cancelación para aumentar el número de consumidores en los planes más caros con Copilot integrado", dijo Gina Cass-Gottlieb, presidenta de la comisión.

"Las aplicaciones de Microsoft Office, incluidos en las suscripciones de 365, son esenciales en la vida de muchas personas y, dado que hay pocos sustitutos, cancelar la suscripción es una decisión que muchos no tomarían a la ligera", añadió.

La suscripción anual de planes de Microsoft 365, que incluyen Copilot, son entre 29% y 45% más caros que los que no lo tienen, según la comisión.

Microsoft se expone a multas de 50 millones de dólares australianos, alrededor de 30 millones de dólares estadounidenses, por cada violación de la normativa de defensa del consumidor.