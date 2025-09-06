HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas

Las autoridades analizarán los restos de la tabla y el cuerpo del surfista para identificar la especie responsable del ataque, que podría tratarse de un tiburón blanco o un tiburón tigre.

Tras el fallecimiento de la víctima, un hombre de 57 años, varias playas fueron cerradas temporalmente.
Tras el fallecimiento de la víctima, un hombre de 57 años, varias playas fueron cerradas temporalmente. | Foto: AFP

Un hombre que practicaba surf en una playa de Sídney, en Australia, perdió la vida tras ser atacado por un tiburón, según informaron la policía y los equipos de rescate. Debido a que es un incidente poco frecuente en la zona, las autoridades se vieron obligadas a cerrar temporalmente varias playas como medida preventiva para evitar otros posibles ataques.

De acuerdo con las autoridades, la víctima es un hombre de 57 años que salió a hacer surf con unos amigos frente a las playas de Long Reef y Dee Why, ubicadas al norte de Sídney, en Australia.

PUEDES VER: Joven es hallado con vida en isla remota de Australia tras desaparecer mientras surfeaba: "Una posibilidad entre un millón"

lr.pe

¿Qué se sabe del accidente?

John Duncan, superintendente de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, ofreció más detalles en una rueda de prensa al confirmar que la víctima, un surfista experimentado, perdió varias extremidades como consecuencia del ataque del tiburón.

"El cuerpo fue hallado flotando", declaró Duncan a los periodistas, al revelar además que la víctima deja una esposa y una hija pequeña.

Los expertos del gobierno australiano revelaron que examinarán los restos de la tabla de surf (que quedó partida en dos) y el cuerpo del hombre con el objetivo de determinar la especie de tiburón que lo atacó.

Actualmente, la mayoría de las mordeduras graves de tiburón en Australia suelen ser provocadas por tiburones blancos y tiburones tigre, que son las especies más peligrosas para los humanos, debido a su tamaño, fuerza y naturaleza predatoria.

PUEDES VER: Buceadora se salva de morir ante el ataque de tiburones en Australia y es grabado en video: mujer salió ilesa

lr.pe

Cierran playas como precaución

Surf Life Saving NSW, organización de salvamento marítimo y seguridad en playas más importante del estado de Nueva Gales del Sur, reveló que las playas de los suburbios de Manly y Narrabeen, en el norte de Sídney, fueron cerradas al menos por 24 horas por precaución.

"Por ahora, por favor, manténganse fuera del agua en las playas de la zona y sigan las indicaciones de socorristas y salvavidas", dijo Steven Pearce, director de esta organización, en un comunicado.

Cabe resaltar que se trata del primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde 2022, cuando el instructor de buceo británico Simon Nellist, de 35 años, murió frente al suburbio de Little Bay.

El último ataque mortal de un tiburón en Australia ocurrió en marzo de 2025, cuando un surfista fue atacado en la remota playa de Wharton, en Australia Occidental.

Desde 1791, se han registrado más de 1.280 incidentes con tiburones en Australia, de los cuales más de 250 resultaron mortales, según cifras oficiales.

Notas relacionadas
Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

LEER MÁS
Impactantes imágenes muestran la colisión de una avioneta contra un campo de golf en Australia: jugadores estaban en el lugar

Impactantes imágenes muestran la colisión de una avioneta contra un campo de golf en Australia: jugadores estaban en el lugar

LEER MÁS
Hombre es arrestado por encadenar a su pareja a la cama para evitar que se escape y lo engañe en Australia

Hombre es arrestado por encadenar a su pareja a la cama para evitar que se escape y lo engañe en Australia

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Milei afronta las elecciones de Buenos Aires bajo la sombra del escándalo de corrupción en su gobierno

Javier Milei afronta las elecciones de Buenos Aires bajo la sombra del escándalo de corrupción en su gobierno

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

LEER MÁS
Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota