Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas

Tras el fallecimiento de la víctima, un hombre de 57 años, varias playas fueron cerradas temporalmente. | Foto: AFP

Tras el fallecimiento de la víctima, un hombre de 57 años, varias playas fueron cerradas temporalmente. | Foto: AFP

Un hombre que practicaba surf en una playa de Sídney, en Australia, perdió la vida tras ser atacado por un tiburón, según informaron la policía y los equipos de rescate. Debido a que es un incidente poco frecuente en la zona, las autoridades se vieron obligadas a cerrar temporalmente varias playas como medida preventiva para evitar otros posibles ataques.

De acuerdo con las autoridades, la víctima es un hombre de 57 años que salió a hacer surf con unos amigos frente a las playas de Long Reef y Dee Why, ubicadas al norte de Sídney, en Australia.

¿Qué se sabe del accidente?

John Duncan, superintendente de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, ofreció más detalles en una rueda de prensa al confirmar que la víctima, un surfista experimentado, perdió varias extremidades como consecuencia del ataque del tiburón.

"El cuerpo fue hallado flotando", declaró Duncan a los periodistas, al revelar además que la víctima deja una esposa y una hija pequeña.

Los expertos del gobierno australiano revelaron que examinarán los restos de la tabla de surf (que quedó partida en dos) y el cuerpo del hombre con el objetivo de determinar la especie de tiburón que lo atacó.

Actualmente, la mayoría de las mordeduras graves de tiburón en Australia suelen ser provocadas por tiburones blancos y tiburones tigre, que son las especies más peligrosas para los humanos, debido a su tamaño, fuerza y naturaleza predatoria.

Cierran playas como precaución

Surf Life Saving NSW, organización de salvamento marítimo y seguridad en playas más importante del estado de Nueva Gales del Sur, reveló que las playas de los suburbios de Manly y Narrabeen, en el norte de Sídney, fueron cerradas al menos por 24 horas por precaución.

"Por ahora, por favor, manténganse fuera del agua en las playas de la zona y sigan las indicaciones de socorristas y salvavidas", dijo Steven Pearce, director de esta organización, en un comunicado.

Cabe resaltar que se trata del primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde 2022, cuando el instructor de buceo británico Simon Nellist, de 35 años, murió frente al suburbio de Little Bay.

El último ataque mortal de un tiburón en Australia ocurrió en marzo de 2025, cuando un surfista fue atacado en la remota playa de Wharton, en Australia Occidental.

Desde 1791, se han registrado más de 1.280 incidentes con tiburones en Australia, de los cuales más de 250 resultaron mortales, según cifras oficiales.