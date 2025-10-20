Australia: cocodrilo se metió a la piscina de un lujoso hotel y causó sorpresa entre los huéspedes

Afortunadamente, no se registró ningún herido durante el incidente. | Foto: AFP/Referencial

Afortunadamente, no se registró ningún herido durante el incidente. | Foto: AFP/Referencial

Un video grabado por una mujer muestra el momento exacto en que un pequeño cocodrilo ingresó a la piscina de un hotel de lujo en Australia, sorprendiendo a los huéspedes que se relajaban a pocos metros de distancia.

La publicación, que se viralizó en las redes sociales, nos muestra al inesperado animal acostado en el fondo de la piscina del Sheraton Grand Mirage Resort, ubicado en Port Douglas, al noreste de Australia.

TE RECOMENDAMOS DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"No quiero alarmar a nadie, pero hay un cocodrilo en la piscina del Sheraton", dijo Lisa Keller, la usuaria de TikTok que grabó este video en el que se veía al peligroso depredador.

En las imágenes, un puñado de turistas descansa tranquilamente en las reposeras situadas alrededor, aunque ninguno se aventuró a entrar en el agua. "A nadie le importa", sentenció Keller.

El director del hotel, Joseph Amerio, dijo que el cocodrilo fue avistado el 18 de octubre de 2025 y que el área fue acordonada hasta que los agentes forestales del estado de Queensland lo retiraron.

"En ningún momento los huéspedes y el animal que era solo un bebé estuvieron en la piscina al mismo tiempo", declaró a Amerio a AFP.

Los funcionarios estatales reubicaron al animal y colocaron carteles de advertencia sobre cocodrilos en la zona, según informó un portavoz del departamento de medioambiente.