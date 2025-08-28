HOYSuscripcion LR Focus

El tifón Kajiki dejó cinco muertos y dañó miles de viviendas en Tailandia

Al menos cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en el norte de Tailandia por deslizamientos e inundaciones causadas por el tifón Kajiki, según informaron autoridades este jueves.

El tifón, que tocó tierra en Vietnam, se ha debilitado, pero las autoridades advierten sobre lluvias intensas continuas en toda la región.
El tifón, que tocó tierra en Vietnam, se ha debilitado, pero las autoridades advierten sobre lluvias intensas continuas en toda la región. | Foto: Composición LR / AFP

Al menos cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en el norte de Tailandia en deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por el tifón Kajiki, informaron las autoridades este jueves, a la espera de más lluvias intensas en los próximos días.

El tifón tocó tierra en Vietnam el lunes, obligando a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares, antes de avanzar hacia Laos y el norte de Tailandia, con lluvias torrenciales.

Cinco muertos y quince heridos en Tailandia debido al tifón Kajiki

Cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en 12 provincias del norte de Tailandia, según el Departamento de Prevención y Lucha contra Desastres.

Provincias como Nan, Chiang Rai y Mae Hong Son sufrieron inundaciones repentinas que destruyeron puentes y aislaron localidades.

Desde el domingo, al menos siete personas están desaparecidas, y más de 1.800 hogares y 6.300 personas se vieron afectadas por el tifón, que se debilitó convirtiéndose en depresión tropical al avanzar tierra adentro.

Tailandia y Vietnam enfrentan las consecuencias del tifón Kajiki

El departamento meteorológico del país pronostica lluvias continuas hasta la próxima semana en las regiones norte, noreste y central.

Tailandia experimenta regularmente fuertes lluvias entre junio y septiembre, pero los expertos afirman que el cambio climático de origen humano intensificó los fenómenos extremos, haciendo las situaciones cada vez más impredecibles.

Por otro lado, Vietnam enfrentó vientos de más de 130 km por hora y lluvias torrenciales. Además, reportó que hubo 3 muertos y 10 heridos, junto con alrededor de 7 mil viviendas dañadas y 28 mil hectáreas de campos de cultivos completamente arruinadas. Las autoridades afirmaron que esperan más inundaciones y deslizamientos debido a las constantes precipitaciones.

