HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Ciencia

Un esqueleto descubierto en Vietnam revelaría un conflicto interpersonal que acabó mal hace 12.000 años

A pesar de haber muerto hace más de 12.000 años, los dolorosos últimos meses de esta víctima ahora han sido reconstruidos gracias a sus restos óseos.

Reconstruyeron el esqueleto de un hombre que falleció hace más de 12.000 años. Foto: C.M. Stimpson
Reconstruyeron el esqueleto de un hombre que falleció hace más de 12.000 años. Foto: C.M. Stimpson

Un reciente descubrimiento en Vietnam revela los conflictos violentos que podrían haber ocurrido hace más de 12.000 años. Un esqueleto humano encontrado en la cueva Thung Binh 1, ubicada en el complejo paisajístico de Tràng An, al norte de Vietnam, sugiere que un hombre pudo haber muerto a consecuencia de una herida infligida por un proyectil de cuarzo, lo que sugiere un posible conflicto interpersonal en la prehistoria.

El hombre, que tenía aproximadamente de 35 años al momento de su muerte, fue enterrado cuidadosamente en posición fetal, con su rostro descansando sobre sus manos. Aunque su cráneo había sido aplastado, los investigadores pudieron reconstruir su mandíbula y cráneo para obtener más detalles sobre su vida y su muerte. En un primer análisis, parecía que el hombre no presentaba otros problemas de salud significativos, salvo una lesión menor en el tobillo.

El esqueleto reconstruido encontrado en Vietnam. Foto: C.M. Stimpson

El esqueleto reconstruido encontrado en Vietnam. Foto: C.M. Stimpson

Un hallazgo inesperado: la costilla extra

Sin embargo, un análisis más profundo de su esqueleto reveló algo inusual: una costilla adicional. En lugar de las 24 costillas típicas, este hombre tenía una costilla extra, una anomalía rara que ocurre en entre el 0.2% y el 1% de la población. Esta costilla extra, situada cerca del cuello, no solo fue un hallazgo extraño, sino que además presentaba una fractura que mostraba signos de infección.

La costilla del hombre estaba rota, probablemente por la punta de flecha de cuarzo descubierta cerca. Foto: C.M. Stimpson

La costilla del hombre estaba rota, probablemente por la punta de flecha de cuarzo descubierta cerca. Foto: C.M. Stimpson

La fractura estaba rodeada de una brecha en el hueso, donde se habría drenado pus, lo que indica que la herida probablemente se infectó. Los investigadores sugieren que, aunque el hombre sobrevivió a la lesión inicial, la falta de tratamiento adecuado para la infección pudo haber sido la causa de su muerte. Según el análisis, es posible que el hombre haya sobrevivido durante varios meses después de la herida antes de sucumbir a la infección.

El misterioso proyectil de cuarzo

Lo más intrigante de este hallazgo es el descubrimiento de un pequeño fragmento de cuarzo cerca de la costilla fracturada. Este micropunto triangular, de aproximadamente 18 milímetros de largo, muestra signos de haber sido utilizado como una punta de proyectil, posiblemente para un dardo o flecha. El punto de cuarzo es particularmente notable porque no se asemeja a otras herramientas de piedra encontradas en la cueva o en sitios cercanos. Esto plantea preguntas sobre el origen de la herramienta y quién pudo haberla fabricado.

La ubicación del micropunto y la fractura en la costilla sugieren que este hombre pudo haber sido víctima de un ataque violento. La herida que sufrió podría haber sido el resultado de un enfrentamiento interpersonal, lo que extiende la evidencia de la violencia entre grupos de cazadores-recolectores en el sudeste asiático hace miles de años.

"El punto es especialmente intrigante", declaró Benjamin Utting , coautor del estudio y arqueólogo del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano. "No coincide con ninguna otra herramienta de piedra de Thung Bunh 1 ni de sitios cercanos, lo que plantea interrogantes sobre su fabricación y su procedencia".

La controversia sobre el motivo de la herida

A pesar de las evidencias de la herida y la infección, algunos expertos son cautelosos al sugerir que este caso realmente representa un acto de violencia. Michael Rivera, bioarqueólogo de la Universidad de Hong Kong, sugiere que la herida podría haber sido accidental. Además, destaca que el hecho de que el hombre haya sido enterrado cuidadosamente por su comunidad sugiere que fue cuidado después de su lesión, lo que podría indicar que no hubo una intención violenta detrás de la herida.

"Este es un nuevo y emocionante informe de una época y un lugar en los que disponemos de muy pocos esqueletos bien conservados para estudiar", declaró a Live Science Rivera.

Notas relacionadas
Hallan valiosa pieza arqueológica de civilización que vivió hace más de 2.300 años Áncash

Hallan valiosa pieza arqueológica de civilización que vivió hace más de 2.300 años Áncash

LEER MÁS
Arqueólogos descubren en Perú escultura de sapos de la civilización más antigua de América: tiene 3.800 años

Arqueólogos descubren en Perú escultura de sapos de la civilización más antigua de América: tiene 3.800 años

LEER MÁS
Paleontólogo peruano descubre los fósiles de una nueva especie de ave que vivía en las costas hace 20 millones de años

Paleontólogo peruano descubre los fósiles de una nueva especie de ave que vivía en las costas hace 20 millones de años

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comer papas fritas 3 veces por semana aumentaría el riesgo de diabetes tipo 2, según estudio

Comer papas fritas 3 veces por semana aumentaría el riesgo de diabetes tipo 2, según estudio

LEER MÁS
Langostas azules, el extraño fenómeno que sorprende a científicos de EE. UU.: solo una por cada dos millones

Langostas azules, el extraño fenómeno que sorprende a científicos de EE. UU.: solo una por cada dos millones

LEER MÁS
La sal, arroz y pescados son unos de los alimentos que más microplásticos contienen, según estudio

La sal, arroz y pescados son unos de los alimentos que más microplásticos contienen, según estudio

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Ciencia

Científicos revelan hipótesis sobre un animal cuya insólita inteligencia lo hace el más cercano a la vida extraterrestre

Científicos revelan que los tiburones estarían perdiendo sus dientes por la acidez del océano

Los científicos ya saben por qué la mayoría de los gatos suelen dormir del lado izquierdo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota