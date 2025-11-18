Tres astronautas chinos de la misión Shenzhou 20, por fin regresaron a salvo a la Tierra, pero utilizaron la cápsula que no les correspondía, explica un artículo en Live Science. Esto dejó a la tripulación de rescate sin una vía segura para volver a casa. La situación, descrita por algunos expertos, se trata de una posible deficiencia en los protocolos de seguridad espaciales.

La misión Shenzhou-21, compuesta por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, quedó sin nave de retorno disponible luego de que la tripulación de Shenzhou-20 —varada tras el impacto de un objeto en la nave espacial— utilizara de emergencia la cápsula destinada a sus reemplazos.

El rescate de los astronautas que dejó otro problema

El trío de la Shenzhou-20 conformado por los astronautas Wang Jie, Chen Zhongrui y Chen Dong debían regresar el 5 de noviembre, tras completar su misión en la estación espacial Tiangong. Sin embargo, su cápsula sufrió el impacto de un objeto espacial que provocó una grieta en una de las ventanas del módulo de retorno.

Los análisis confirmaron que el daño hacía inseguro el viaje de regreso, por lo que la tripulación se vio obligada a utilizar la nave asignada a Shenzhou-21. El viernes 14 de noviembre lograron volver a la Tierra sin incidentes, completando además la estancia en órbita más larga realizada por China de 204 días.

La tripulación de relevo queda atrapada en Tiangong

Con la Shenzhou-20 inutilizable y la Shenzhou-21 ya utilizada para el retorno de sus colegas, la nueva tripulación —que llevaba apenas dos semanas a bordo de Tiangong— quedó sin un vehículo disponible para regresar al planeta.

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) prepara el lanzamiento de una cápsula vacía, Shenzhou-22, que podría despegar tan pronto como el 24 de noviembre, según Space News. Esa nave reemplazaría a la dañada Shenzhou-20 y permitiría que los astronautas actualmente en la estación completen su misión y vuelvan de manera segura.

Pero hasta que esa cápsula llegue, los tres astronautas dependen por completo de que no ocurra ningún incidente en la estación, como otro impacto de basura espacial.

Críticas a los protocolos chinos

La situación despertó inquietud entre analistas de seguridad espacial. “Me alegra que la tripulación de Shenzhou-20 haya vuelto a salvo, pero es desconcertante que el reemplazo no tenga un vehículo disponible para regresar”, señaló Victoria Samson, directora de seguridad espacial en la organización Secure World Foundation, en declaraciones recientes a la revista Scientific American.

Aunque el CMSA había afirmado previamente que Tiangong podía albergar sin riesgo a seis tripulantes simultáneamente, algunas hipótesis señalan que la estación —mucho más pequeña que la Estación Espacial Internacional (ISS)— podría no estar preparada para sostener a ambos equipos durante un periodo prolongado.

¿Podrían regresar en la cápsula dañada?

Si bien la nave Shenzhou está dividida en tres módulos independientes, incluyendo uno especializado para el retorno asistido por paracaídas, no está claro si la cápsula impactada podría utilizarse en un escenario de emergencia. Expertos señalan que, dependiendo de dónde se encuentre la grieta, la tripulación podría usarla como último recurso. Pero la falta de información oficial sobre el daño vuelve imposible saberlo con certeza.

La situación evoca casos recientes ocurridos en la ISS, como el de los astronautas de la misión Starliner —Suni Williams y Butch Wilmore— o el del estadounidense Frank Rubio, quien permaneció más de un año en el espacio por problemas con su nave. Sin embargo, en ambas situaciones existían otras cápsulas disponibles para evacuar a los astronautas, algo que Tiangong no puede ofrecer en este momento.

Por ahora, la tripulación de Shenzhou-21 continúa con su misión de seis meses mientras espera la llegada de la cápsula de reemplazo.