HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Ciencia

Astronautas chinos varados volvieron a la Tierra, pero usaron la nave de los rescatistas y los dejan atrapados en el espacio

La nueva tripulación quedó varada en la estación espacial Tiangong de China. Por ahora, los astronautas no tienen forma segura de volver a casa.

La misión Shenzhou-20 fue rescatada tras permanecer 6 meses en la estación espacial de China. Foto: CMSA
La misión Shenzhou-20 fue rescatada tras permanecer 6 meses en la estación espacial de China. Foto: CMSA

Tres astronautas chinos de la misión Shenzhou 20, por fin regresaron a salvo a la Tierra, pero utilizaron la cápsula que no les correspondía, explica un artículo en Live Science. Esto dejó a la tripulación de rescate sin una vía segura para volver a casa. La situación, descrita por algunos expertos, se trata de una posible deficiencia en los protocolos de seguridad espaciales.

La misión Shenzhou-21, compuesta por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, quedó sin nave de retorno disponible luego de que la tripulación de Shenzhou-20 —varada tras el impacto de un objeto en la nave espacial— utilizara de emergencia la cápsula destinada a sus reemplazos.

PUEDES VER: A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

lr.pe

El rescate de los astronautas que dejó otro problema

El trío de la Shenzhou-20 conformado por los astronautas Wang Jie, Chen Zhongrui y Chen Dong debían regresar el 5 de noviembre, tras completar su misión en la estación espacial Tiangong. Sin embargo, su cápsula sufrió el impacto de un objeto espacial que provocó una grieta en una de las ventanas del módulo de retorno.

Los análisis confirmaron que el daño hacía inseguro el viaje de regreso, por lo que la tripulación se vio obligada a utilizar la nave asignada a Shenzhou-21. El viernes 14 de noviembre lograron volver a la Tierra sin incidentes, completando además la estancia en órbita más larga realizada por China de 204 días.

PUEDES VER: Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

lr.pe

La tripulación de relevo queda atrapada en Tiangong

Con la Shenzhou-20 inutilizable y la Shenzhou-21 ya utilizada para el retorno de sus colegas, la nueva tripulación —que llevaba apenas dos semanas a bordo de Tiangong— quedó sin un vehículo disponible para regresar al planeta.

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) prepara el lanzamiento de una cápsula vacía, Shenzhou-22, que podría despegar tan pronto como el 24 de noviembre, según Space News. Esa nave reemplazaría a la dañada Shenzhou-20 y permitiría que los astronautas actualmente en la estación completen su misión y vuelvan de manera segura.

Pero hasta que esa cápsula llegue, los tres astronautas dependen por completo de que no ocurra ningún incidente en la estación, como otro impacto de basura espacial.

PUEDES VER: Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

lr.pe

Críticas a los protocolos chinos

La situación despertó inquietud entre analistas de seguridad espacial. “Me alegra que la tripulación de Shenzhou-20 haya vuelto a salvo, pero es desconcertante que el reemplazo no tenga un vehículo disponible para regresar”, señaló Victoria Samson, directora de seguridad espacial en la organización Secure World Foundation, en declaraciones recientes a la revista Scientific American.

Aunque el CMSA había afirmado previamente que Tiangong podía albergar sin riesgo a seis tripulantes simultáneamente, algunas hipótesis señalan que la estación —mucho más pequeña que la Estación Espacial Internacional (ISS)— podría no estar preparada para sostener a ambos equipos durante un periodo prolongado.

¿Podrían regresar en la cápsula dañada?

Si bien la nave Shenzhou está dividida en tres módulos independientes, incluyendo uno especializado para el retorno asistido por paracaídas, no está claro si la cápsula impactada podría utilizarse en un escenario de emergencia. Expertos señalan que, dependiendo de dónde se encuentre la grieta, la tripulación podría usarla como último recurso. Pero la falta de información oficial sobre el daño vuelve imposible saberlo con certeza.

La situación evoca casos recientes ocurridos en la ISS, como el de los astronautas de la misión Starliner —Suni Williams y Butch Wilmore— o el del estadounidense Frank Rubio, quien permaneció más de un año en el espacio por problemas con su nave. Sin embargo, en ambas situaciones existían otras cápsulas disponibles para evacuar a los astronautas, algo que Tiangong no puede ofrecer en este momento.

Por ahora, la tripulación de Shenzhou-21 continúa con su misión de seis meses mientras espera la llegada de la cápsula de reemplazo.

Notas relacionadas
Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

LEER MÁS
3I/ATLAS, el viajero interestelar que intriga a todo el planeta y despierta nuevas preguntas sobre que hay más allá de nuestro sistema solar

3I/ATLAS, el viajero interestelar que intriga a todo el planeta y despierta nuevas preguntas sobre que hay más allá de nuestro sistema solar

LEER MÁS
El cometa 3I/ATLAS no se verá desde la Tierra, pero una flota de naves espaciales en el sistema solar si podrán observarlo

El cometa 3I/ATLAS no se verá desde la Tierra, pero una flota de naves espaciales en el sistema solar si podrán observarlo

LEER MÁS
Científica australiana descubre una nueva especia de abeja con ‘cuernos’ y de aspecto aterrador

Científica australiana descubre una nueva especia de abeja con ‘cuernos’ y de aspecto aterrador

LEER MÁS
Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

LEER MÁS
Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

LEER MÁS
Halcón peregrino: la ciencia descubre que el animal más rápido del mundo inverna en el Perú

Halcón peregrino: la ciencia descubre que el animal más rápido del mundo inverna en el Perú

LEER MÁS
Arqueólogos habrían descubierto los restos del 'Arca de Noé', según estudio: ¿qué se sabe de la misteriosa estructura?

Arqueólogos habrían descubierto los restos del 'Arca de Noé', según estudio: ¿qué se sabe de la misteriosa estructura?

LEER MÁS
La Gran Pirámide de Guiza tiene más de 4 lados, según estudio científico: no es una construcción 'cuadrada estándar'

La Gran Pirámide de Guiza tiene más de 4 lados, según estudio científico: no es una construcción 'cuadrada estándar'

LEER MÁS
Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Ciencia

La prótesis ocular que devuelve la vista a pacientes invidentes: ¿Cuán viable será acceder a este revolucionario tratamiento?

Científicos descubren por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025