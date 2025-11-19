La cocina peruana sigue ganando reconocimiento internacional y se consolida como una de las más exquisitas y variadas del planeta. En la reciente actualización de ‘Latin America’s 50 Best 2025’, tres restaurantes peruanos se posicionaron dentro del selecto grupo de los 100 mejores de la región, lo que refleja la calidad y creatividad que distinguen a la gastronomía del país. Este logro reafirma el compromiso de las y los chefs peruanos con la innovación y la tradición, lo que atrae a personas aficionadas y expertas en gastronomía de todo el mundo.

El restaurante Astrid y Gastón fue uno de los tres restaurantes peruanos que entraron en la lista del top 100. Foto: astridygastón.com

¿Cuáles son los tres restaurantes que se encuentran en el top 100 de Latinoamérica?

La presencia de estos tres restaurantes refuerza la imagen del Perú en el arte culinario a nivel internacional. Lima ingresó en la principal lista de ciudades de Latinoamérica, ya que Shizen (n.º 62), Clon (n.º 66) y Astrid y Gastón (n.º 81) destacan en el panorama gastronómico regional frente a urbes como São Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires.

Shizen: Este restaurante nikkei de Lima destaca por su innovadora fusión peruano-japonesa, con platos frescos y de alta calidad que representan lo mejor de ambas culturas. Es reconocido como uno de los mejores en la lista de Latin America's 50 Best, y su propuesta combina tradición con creatividad moderna, siendo un referente en la gastronomía peruana contemporánea.​

Clon: Clon sobresale por su propuesta moderna que rinde homenaje a la cocina tradicional peruana con un toque actualizado. Su estilo fresco y su técnica refinada lo colocan en la escena culinaria de Lima, consolidándose como un espacio donde la innovación se fusiona con el sabor auténtico.​

Astrid y Gastón: Este emblemático restaurante, fundado por Gastón Acurio, es un símbolo de la gastronomía peruana. Con décadas de historia, combina recetas tradicionales con técnicas modernas, ofreciendo una experiencia culinaria que refleja la riqueza cultural de Perú en cada plato.​

¿Cuándo recibirán su homenaje los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica?

Los restaurantes que integran el top 100 serán homenajeados este 2 de diciembre, durante la ceremonia oficial de la reconocida revista que se realizará en la ciudad de Antigua, Guatemala. La organización del evento incluye charlas con especialistas y sesiones culinarias exclusivas con chefs de la región. Además, ese mismo día se revelará, en una transmisión en vivo, la lista definitiva del top 50 de restaurantes.

Por ello, los tres restaurantes peruanos que figuran en el top 100 captarán la atención internacional. Su presencia en la lista les permitirá ganar mayor notoriedad en la comunidad gastronómica regional.