HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     
Gastronomía

Latin America’s 50 Best 2025 posiciona a Perú en todo lo alto con tres restaurantes entre los top 100 de Latinoamérica

La cocina peruana continúa brillando en el ámbito internacional, consolidándose como una de las más variadas y exquisitas del mundo.

Tres restaurantes peruanos se encuentran entre los 100 mejores de Latinoamérica.
Tres restaurantes peruanos se encuentran entre los 100 mejores de Latinoamérica. | Foto: composición LR/Forbes Perú

La cocina peruana sigue ganando reconocimiento internacional y se consolida como una de las más exquisitas y variadas del planeta. En la reciente actualización de Latin America’s 50 Best 2025, tres restaurantes peruanos se posicionaron dentro del selecto grupo de los 100 mejores de la región, lo que refleja la calidad y creatividad que distinguen a la gastronomía del país. Este logro reafirma el compromiso de las y los chefs peruanos con la innovación y la tradición, lo que atrae a personas aficionadas y expertas en gastronomía de todo el mundo.

El restaurante Astrid y Gastón fue uno de los tres restaurantes peruanos que entraron en la lista del top 100. Foto: astridygastón.com

El restaurante Astrid y Gastón fue uno de los tres restaurantes peruanos que entraron en la lista del top 100. Foto: astridygastón.com

¿Cuáles son los tres restaurantes que se encuentran en el top 100 de Latinoamérica?

La presencia de estos tres restaurantes refuerza la imagen del Perú en el arte culinario a nivel internacional. Lima ingresó en la principal lista de ciudades de Latinoamérica, ya que Shizen (n.º 62), Clon (n.º 66) y Astrid y Gastón (n.º 81) destacan en el panorama gastronómico regional frente a urbes como São Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires.

PUEDES VER: ¡Perú en lo más alto! Maido es reconocido como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025

lr.pe
  • Shizen: Este restaurante nikkei de Lima destaca por su innovadora fusión peruano-japonesa, con platos frescos y de alta calidad que representan lo mejor de ambas culturas. Es reconocido como uno de los mejores en la lista de Latin America’s 50 Best, y su propuesta combina tradición con creatividad moderna, siendo un referente en la gastronomía peruana contemporánea.​
  • Clon: Clon sobresale por su propuesta moderna que rinde homenaje a la cocina tradicional peruana con un toque actualizado. Su estilo fresco y su técnica refinada lo colocan en la escena culinaria de Lima, consolidándose como un espacio donde la innovación se fusiona con el sabor auténtico.​
  • Astrid y Gastón: Este emblemático restaurante, fundado por Gastón Acurio, es un símbolo de la gastronomía peruana. Con décadas de historia, combina recetas tradicionales con técnicas modernas, ofreciendo una experiencia culinaria que refleja la riqueza cultural de Perú en cada plato.​

PUEDES VER: Perú se corona en el primer lugar en el Campeonato Mundial de Carnes Argentina 2025 con el bife angosto trujillano

lr.pe

¿Cuándo recibirán su homenaje los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica?

Los restaurantes que integran el top 100 serán homenajeados este 2 de diciembre, durante la ceremonia oficial de la reconocida revista que se realizará en la ciudad de Antigua, Guatemala. La organización del evento incluye charlas con especialistas y sesiones culinarias exclusivas con chefs de la región. Además, ese mismo día se revelará, en una transmisión en vivo, la lista definitiva del top 50 de restaurantes.

Por ello, los tres restaurantes peruanos que figuran en el top 100 captarán la atención internacional. Su presencia en la lista les permitirá ganar mayor notoriedad en la comunidad gastronómica regional.

Notas relacionadas
Menú del día: aprende a preparar pollo a la mostaza peruano de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar pollo a la mostaza peruano de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
De Jesús María al podio internacional: la historia del peruano Edinho Hayashida, que cautivó al mercado norteamericano con su lomo saltado

De Jesús María al podio internacional: la historia del peruano Edinho Hayashida, que cautivó al mercado norteamericano con su lomo saltado

LEER MÁS
Menú del día: aprende a preparar locro de zapallo peruano de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar locro de zapallo peruano de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
De Jesús María al podio internacional: la historia del peruano Edinho Hayashida, que cautivó al mercado norteamericano con su lomo saltado

De Jesús María al podio internacional: la historia del peruano Edinho Hayashida, que cautivó al mercado norteamericano con su lomo saltado

LEER MÁS
Perú hace historia y gana oro en los International Chocolate Awards con su chocolate de calidad mundial

Perú hace historia y gana oro en los International Chocolate Awards con su chocolate de calidad mundial

LEER MÁS
Perú brilla en coctelería: Chicha Sour y otros 2 cócteles entre los mejores del mundo, según Taste Atlas

Perú brilla en coctelería: Chicha Sour y otros 2 cócteles entre los mejores del mundo, según Taste Atlas

LEER MÁS
Perú se corona en el primer lugar en el Campeonato Mundial de Carnes Argentina 2025 con el bife angosto trujillano

Perú se corona en el primer lugar en el Campeonato Mundial de Carnes Argentina 2025 con el bife angosto trujillano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Gastronomía

De Jesús María al podio internacional: la historia del peruano Edinho Hayashida, que cautivó al mercado norteamericano con su lomo saltado

Perú hace historia y gana oro en los International Chocolate Awards con su chocolate de calidad mundial

Perú brilla en coctelería: Chicha Sour y otros 2 cócteles entre los mejores del mundo, según Taste Atlas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025