Mundo

Trump presenta el ‘FIFA Pass’ para agilizar el proceso de visas a extranjeros que acudirán al Mundial del 2026

La administración del presidente estadounidense anuncia un nuevo proyecto para agilizar el proceso de obtención de visas para ciudadanos extranjeros que cuenten con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.


Entidades estadounidenses catalogaron como eficiente la decisión de Trump.
Entidades estadounidenses catalogaron como eficiente la decisión de Trump. | Foto: Andina

El presidente norteamericano Donald Trump, en un evento organizado en la Casa Blanca el último 17 de noviembre y en presencia de autoridades gubernamentales y de la FIFA, indicó que todos aquellos ciudadanos extranjeros que deseen visitar los Estados Unidos, únicamente bajo el marco del Mundial de fútbol 2026, podrán programar sus citas de obtención de visa y ser priorizadas por las embajadas correspondientes.

Marco Rubio, su secretario de Estado, mencionó que el 'FIFA Pass', además de representar un paso importante en los preparativos para la Copa Mundial 2026, pretende facilitar el ingreso de visitantes al país tras el adelanto de su cita No obstante, añade que esto no garantiza la admisión al país.

‘FIFA Pass’ permitirá a fanáticos del fútbol agilizar su proceso de obtención de visa este 2026

El ‘FIFA Pass’, denominado de esta manera por ser el ‘Prioritised Appointment Scheduling System’ ('Sistema de Programación de Citas Prioritarias') de la máxima entidad del fútbol mundial, “permitirá a los poseedores de entradas para la Copa del Mundo con largos tiempos de espera optar por la FIFA para una entrevista prioritaria”, según lo mencionado por Trump el último lunes.

Estas citas, además, podrán ser programadas para los ciudadanos entre seis y ocho semanas luego de presentar la solicitud, con miras al torneo programado para junio y julio del próximo año en el continente norteamericano. “Vamos a realizar el mismo proceso de selección que cualquier otra persona. La única diferencia es que les estamos dando prioridad”, añadió Rubio al respecto.

La ‘U.S. Travel Association’ (‘Asociación de Viajes de Estados Unidos’), organización comercial del sector turístico, elogió la elección de Trump al indicar que la aceleración del proceso de obtención de visas indica eficiencia bajo la coyuntura deportiva sin sacrificar la seguridad del país.

¿Existe la posibilidad del cambio de sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Donald Trump planteó la posibilidad de cambiar las sedes del Mundial de fútbol si se llegaran a considerar inseguras por el alto nivel de criminalidad, pero también, si es que las autoridades locales no cooperan con el Gobierno federal.

“Hoy podemos ver que la gente confía en Estados Unidos… Saben que vendrán aquí y vivirán una Copa Mundial segura. Esta es la responsabilidad, por supuesto, del Gobierno; de la secretaria de Seguridad Nacional, Noem; de todos”, añadió al respecto.

