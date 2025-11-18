Servicio de inteligencia británico advierte espionaje de China para obtener información parlamentaria

El Reino Unido incrementó su preocupación por las actividades de Beijing (China) en los últimos días. La agencia de inteligencia nacional británica, MI5, advirtió que China intentó reclutar a parlamentarios mediante espías que se hicieron pasar por cazatalentos a través de LinkedIn, en un contexto de creciente alarma por el espionaje.

El ministro de Seguridad británico, Dan Jarvis, afirmó ante la Cámara de los Comunes que las instituciones del Reino Unido "siguen siendo blanco de actores chinos". Desde el Gobierno de China, sin embargo, han negado previamente cualquier acusación vinculada con espionaje.

Los perfiles involucrados

El MI5 confirmó que los perfiles involucrados estaban a nombre de Amanda Qiu, de BR-YR Executive Search, y de Shirly Shen, vinculada a Internship Union. Ambos usuarios, tras las consultas respectivas, afirmaron que utilizaban la plataforma para "realizar actividades de divulgación a gran escala".

En LinkedIn, el perfil de Qiu la presenta como directora ejecutiva de BR-YR desde hace más de seis años y con residencia en Pekín. Entre sus intereses figuran el Departamento de Transporte del Reino Unido y el Instituto Tony Blair.

Shen, por su parte, figura como cofundadora de Internship Union, con sede en Hangzhou, al este de China. Según la información destacada en su perfil, la institución "ayudó a cientos de estudiantes a venir a China". En su presentación personal, se describe como "una chica asiática optimista" que "da la bienvenida a amigos de todo el mundo para que se unan a nosotros y vivan una experiencia china mágica".

Aunque los perfiles aparecen con fotografías que las muestran como mujeres jóvenes, no se sabe con certeza si estas imágenes les corresponden. El MI5 advirtió que los espías chinos suelen utilizar identidades falsas, por lo que la duda vuelve a cobrar fuerza.

Prioridad a la inversión china

Las preocupaciones en el Reino Unido se intensificaron luego de conocerse que el primer ministro, Keir Starmer, está priorizando la inversión china para reactivar la maltrecha economía británica, incluso por encima de las alertas de seguridad.

Jarvis, comisionado británico, en una postura contraria a la del primer ministro Starmer, señaló que el Reino Unido está "preparado" para desbaratar cualquier "peligroso y desenfrenado ecosistema cibernético ofensivo que China ha permitido que se instale", y que "no dudará en utilizar todas las herramientas a su alcance".