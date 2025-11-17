Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte tras ser hallada culpable de cometer crímenes de lesa humanidad. La sentencia está relacionada con la dura represión contra las manifestaciones estudiantiles del año pasado, un episodio que desencadenó la caída de su administración.

La decisión fue tomada por un panel compuesto por tres jueces del Tribunal Internacional de Crímenes, el órgano nacional encargado de juzgar crímenes de guerra en Bangladesh. Según el fallo, Hasina tuvo responsabilidad directa en incitar cientos de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

"Ordenó matar y eliminar a los estudiantes", señala Tribunal

“Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad por su incitación, sus órdenes y su omisión al no tomar medidas punitivas”, afirmó uno de los magstrados al anunciar el veredicto. Según los jueces, quedó "absolutamente claro" que la exmandataria dio instrucciones para “matar y eliminar” a los estudiantes que participaban en las protestas. Tras escuchar la sentencia, la sala del tribunal, donde se encontraban familiares de algunas víctimas, reaccionó con una ovación.

Las manifestaciones iniciaron como reclamos pacíficos de estudiantes que exigían cambios en el sistema de contratación del sector público. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas protestas se transformaron en un movimiento a nivel nacional que pedía la renuncia de Hasina. La situación se agravó con la dura respuesta del Gobierno, que, según estimaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podría haber dejado un saldo de hasta 1.400 muertos. Además, el tribunal recibió testimonios que indicaban que al menos 25.000 personas habrían resultado heridas.

Todos los cargos que enfrentó Hasina

La ex primera ministra fue procesada por 5 cargos, la mayoría vinculados con su presunta responsabilidad en incitar al asesinato de manifestantes, dar la orden directa de ejecutar a algunos de ellos y autorizar el uso de fuerza letal, incluyendo armas de fuego, drones y helicópteros, para reprimir los distrubios. Desde un inicio, Hasina negó cada una de estas acusaciones.

Tras conocerse el fallo, difundió un comunicado a través de las redes sociales de su partido, la Liga Awami. “Los veredictos anunciados en mi contra fueron emitidos por un tribunal amañado, establecido y presidido por un Gobierno no electo y sin mandato democrático”, expresó. También sostuvo que el tribunal “es parcial" y tiene "motivaciones políticas”.

En ese mismo mensaje, rechazó las acusaciones adicionales por violaciones a los derechos humanos presentadas por el Tribunal Penal Internacional, con el argumento de que “tampoco tienen sustento probatorio”. "Estoy muy orgullosa del historial de mi gobierno en materia de derechos humanos y desarrollo”, agregó.

Manifestantes se reunieron antes de veredicto

Horas antes de conocerse el fallo, decenas de manifestantes se reunieron frente a la antigua residencia del padre de Sheikh Hasina, el ex primer ministro Sheikh Mujibur Rahman, ubicada en el barrio de Dhanmondi. Medios locales captaron imágenes del momento en que los protestantes, acompañados por dos excavadoras, encendían fogatas en plena vía pública. Algunos de ellos gritaban consignas como "Derríbenlo y quémenlo", en alusión al prolongado dominio político que ha ejercido la familia Hasina.

Esta manifestación se produjo luego de que el domingo estallaran enfrentamientos en Dacca, la capital del país, donde, según reportes policiales, se lanzaron cócteles molotov desde motocicletas en movimiento. En respuesta, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona del tribunal, desplegando vehículos blindados, agentes con equipo antidisturbios y personal de la policía, la guardia fronteriza y unidades de acción rápida cerca de edificios gubernamentales estratégicos.