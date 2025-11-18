HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'
Mundo

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

El presidente argentino viajará a Washington en diciembre por invitación de Donald Trump en el evento donde se definirán los grupos de la primera fase del Mundial, que se realizará entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026.

Javier Milei realizará su decimoquinto viaje a Estados Unidos en lo que va de su mandato.
Javier Milei realizará su decimoquinto viaje a Estados Unidos en lo que va de su mandato. | EFE

El presidente Javier Milei, según pudo confirmar la agencia EFE, viajará a Estados Unidos por invitación de Donald Trump para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, donde Argentina clasificó en primer lugar en las eliminatorias. De acuerdo con las fuentes consultadas, en este evento se definirán los grupos que participarán en la primera fase a realizarse entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026 en EE. UU., Canadá y México.

Sin embargo, la Presidencia de Argentina no precisó si el mandatario abordará otros temas o si entrará en debate la firma de algún acuerdo durante el encuentro con su homólogo estadounidense.

Milei participará junto a Trump del sorteo para el Mundial 2026

Fuentes del Gobierno argentino confirmaron a EFE que, en efecto, Milei llevará a cabo su decimoquinto viaje a Estados Unidos, país con el que ha fortalecido su relación durante su gobierno, para participar del sorteo para el Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre de 2025, en el Kennedy Center de Washington, junto a Donald Trump.

Además, el medio argentino La Nación, según una consulta a sus fuentes, confirmó que Milei estará con el mandatario estadounidense durante el evento en una zona exclusiva. "Estará en un palco junto a él —Donald Trump—", afirmaron.

El Ejecutivo no precisó si en esta visita se firmarán los "acuerdos comerciales históricos" anunciados por la Casa Blanca el pasado 13 de noviembre, entre los que destacan el "acceso preferencial a los mercados para las exportaciones de productos estadounidenses" y la eliminación progresiva de las barreras arancelarias.

"Es el evento más grande, probablemente el más grande en deportes, supongo", dijo Trump cuando anunció el lugar del evento en agosto, asegurando que, para diciembre, las calles serán aún más seguras debido a su programa masivo de redadas y deportación de inmigrantes. "Así que ahora, cuando tengamos este hermoso evento en diciembre, va a ser muy seguro", agregó.

Estados Unidos y Argentina ratifican su alianza bilateral

El pasado jueves 13 de noviembre, la Casa Blanca publicó una declaración conjunta para un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocos entre Estados Unidos y Argentina. De acuerdo con el texto, se busca que la relación, en las materias correspondientes, se fortalezca y que ambas naciones se beneficien de esta sin la necesidad de implementar barreras, tanto arancelarias como no arancelarias.

El escrito se centra en 11 puntos a trabajar:

TemaAcuerdo
ArancelesArgentina otorgará acceso preferencial para la exportación de ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas. EE. UU. eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.
Eliminación de barreras no arancelariasArgentina se comprometió a no exigir formalidades consulares para las exportaciones de EE. UU. al país de Sudamérica y eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los productos estadounidenses.
Normas y evaluación de la conformidadArgentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses bajo ciertas condiciones reguladas por ciertas normas, también aceptará la importación de vehículos fabricados en EE. UU. que cumplan con las normas correspondientes, y aceptará los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Propiedad intelectualArgentina se ha comprometido a fortalecer la lucha contra la piratería, haciendo énfasis en los criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, y alinearlas con las normas internacionales.
Acceso a los mercados agrícolasArgentina simplificará los procesos para la importación de la carne de res, productos cárnicos, vísceras y los productos porcinos estadounidenses, además de permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de 1 año.
TrabajoArgentina llevará a cabo una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio.
Medio ambienteArgentina se comprometió a fortalecer su lucha contra la tala ilegal, fomentar una economía más eficiente en el uso de los recursos, incluso en el sector de los minerales críticos, y aplicar el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre 'Subvenciones a la Pesca'.
Alineación en materia de seguridad económicaArgentina y EE. UU. combatirán contra las políticas y prácticas no mercantiles de otros países, enfocándose en control de exportaciones, seguridad de las inversiones, evasión arancelaria y otros temas importantes.
Consideraciones y oportunidades comercialesAmbos países cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos, y estabilizar el comercio mundial de soja.
Afrontar las empresas estatales y las subvencionesArgentina se compromete a regular las acciones de empresas estatales y subvenciones industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.
Comercio digitalArgentina se compromete a facilitar el comercio digital con EE. UU. reconociendo su jurisdicción para la transferencia de datos y firmas electrónicas, y absteniéndose de discriminar productos o servicios digitales.

