Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Javier Milei realizará su decimoquinto viaje a Estados Unidos en lo que va de su mandato. | EFE

Javier Milei realizará su decimoquinto viaje a Estados Unidos en lo que va de su mandato. | EFE

El presidente Javier Milei, según pudo confirmar la agencia EFE, viajará a Estados Unidos por invitación de Donald Trump para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, donde Argentina clasificó en primer lugar en las eliminatorias. De acuerdo con las fuentes consultadas, en este evento se definirán los grupos que participarán en la primera fase a realizarse entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026 en EE. UU., Canadá y México.

Sin embargo, la Presidencia de Argentina no precisó si el mandatario abordará otros temas o si entrará en debate la firma de algún acuerdo durante el encuentro con su homólogo estadounidense.

TE RECOMENDAMOS LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Milei participará junto a Trump del sorteo para el Mundial 2026

Fuentes del Gobierno argentino confirmaron a EFE que, en efecto, Milei llevará a cabo su decimoquinto viaje a Estados Unidos, país con el que ha fortalecido su relación durante su gobierno, para participar del sorteo para el Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre de 2025, en el Kennedy Center de Washington, junto a Donald Trump.

Además, el medio argentino La Nación, según una consulta a sus fuentes, confirmó que Milei estará con el mandatario estadounidense durante el evento en una zona exclusiva. "Estará en un palco junto a él —Donald Trump—", afirmaron.

El Ejecutivo no precisó si en esta visita se firmarán los "acuerdos comerciales históricos" anunciados por la Casa Blanca el pasado 13 de noviembre, entre los que destacan el "acceso preferencial a los mercados para las exportaciones de productos estadounidenses" y la eliminación progresiva de las barreras arancelarias.

"Es el evento más grande, probablemente el más grande en deportes, supongo", dijo Trump cuando anunció el lugar del evento en agosto, asegurando que, para diciembre, las calles serán aún más seguras debido a su programa masivo de redadas y deportación de inmigrantes. "Así que ahora, cuando tengamos este hermoso evento en diciembre, va a ser muy seguro", agregó.

PUEDES VER: Javier Milei se reúne con los gobernadores para asegurar apoyo al presupuesto 2026 y a su plan de reformas en Argentina

Estados Unidos y Argentina ratifican su alianza bilateral

El pasado jueves 13 de noviembre, la Casa Blanca publicó una declaración conjunta para un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocos entre Estados Unidos y Argentina. De acuerdo con el texto, se busca que la relación, en las materias correspondientes, se fortalezca y que ambas naciones se beneficien de esta sin la necesidad de implementar barreras, tanto arancelarias como no arancelarias.

El escrito se centra en 11 puntos a trabajar: