Mundo

El auge del petróleo llega a Sudamérica: nuevo arrecife promete un millón de barriles diarios de crudo para 2030

Sudamérica vive un auge en la producción de petróleo, liderado por Brasil, Guyana y Argentina, que buscan posicionarse como actores clave en el mercado energético global.

Este arrecife busca que Sudamérica se potencie respecto a producción de petróleo.
Este arrecife busca que Sudamérica se potencie respecto a producción de petróleo. | Composición LR

Sudamérica está viviendo un vertiginoso auge en la producción de petróleo, con Brasil, Guyana y Argentina a la cabeza de esta expansión energética. Con importantes descubrimientos, como el nuevo arrecife frente a la costa de Brasil, la región se perfila como un actor clave en la oferta de crudo para el futuro. Sin embargo, este crecimiento plantea serias preocupaciones sobre los efectos ambientales, particularmente en zonas de alta biodiversidad como el Amazonas.

A medida que los países sudamericanos aprovechan sus vastos recursos naturales, el debate sobre el impacto de la explotación de petróleo se intensifica. Mientras la región apunta a incrementar la producción de crudo en los próximos años, las tensiones entre el desarrollo económico y la sostenibilidad se vuelven cada vez más complejas.

Petróleo en Brasil: el gigante energético de Sudamérica

Brasil se ha consolidado como el mayor productor de petróleo de Sudamérica, especialmente gracias a sus descubrimientos en aguas profundas. En 2024, el crudo superó a la soja como la principal exportación del país, un hito que refuerza su importancia en el mercado energético global. Entre los nuevos yacimientos que se esperan, destaca el de la cuenca de Foz do Amazonas, un hallazgo reciente que promete una enorme reserva de crudo, estimando millones de barriles bajo el lecho marino.

A pesar de las protestas de grupos ambientalistas por el posible daño a los ecosistemas locales, Brasil sigue adelante con sus planes de perforación. Las nuevas licencias de perforación aprobadas apuntan a aumentar la producción, pero también han generado una gran controversia, ya que esta zona es rica en biodiversidad, lo que podría poner en riesgo arrecifes de coral y manglares esenciales para la región.

Yacimiento de petróleo en Guyana: el petroestado más nuevo del planeta

A pocos cientos de kilómetros de Brasil, Guyana ha experimentado una transformación radical en su economía desde el descubrimiento de petróleo en 2015. Este hallazgo ha permitido a Guyana alcanzar una producción de 650,000 barriles diarios, posicionándola entre los principales productores de petróleo per cápita en el mundo. La nación, con menos de un millón de habitantes, ha logrado capitalizar sus recursos energéticos, aunque también enfrenta preocupaciones sobre los efectos económicos y sociales de esta bonanza.

El gobierno de Guyana afirma que los ingresos derivados de la explotación petrolera se destinarán a mejorar la infraestructura y el bienestar social del país. Sin embargo, los analistas advierten sobre el riesgo de que el crecimiento rápido del sector energético incremente la inflación y los costos de vida, afectando a los ciudadanos que no siempre se benefician de los ingresos petroleros.

Petróleo en Argentina: Vaca Muerta, la promesa del esquisto

En el sur de Sudamérica, Argentina se prepara para un futuro prometedor con Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de petróleo de esquisto en el mundo. Esta rica reserva se ha convertido en el centro de la producción de crudo no convencional en Argentina, y se espera que aumente significativamente la producción en los próximos años. La técnica de fracturación hidráulica, aunque eficaz, ha generado críticas debido a sus posibles efectos sobre el agua y el medio ambiente.

A medida que el país se acerca a la meta de producir más de un millón de barriles diarios para 2030, el gobierno argentino ha mostrado un fuerte apoyo al desarrollo de Vaca Muerta como una vía para superar la crisis económica que atraviesa. Sin embargo, los impactos ecológicos del fracking continúan siendo una preocupación importante en la región.

