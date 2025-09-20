HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

EE.UU. y España son los destinos a los que el 60% de peruanos buscan emigrar en 2025: estas son las principales razones

Según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 62% de jóvenes del Perú desean emigrar a EE.UU. o España en búsqueda de mejores oportunidades académicas y laborales.

EE.UU. y España son los destinos a los que el 60% de peruanos buscan emigrar.
EE.UU. y España son los destinos a los que el 60% de peruanos buscan emigrar. | El Peruano

Said, Vivian y Lindsey forman parte de la creciente cifra de jóvenes universitarios que optan por continuar sus estudios en el extranjero. Ello se suman forman parte de los más de 3 millones de peruanos que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), han emigrado en busca de una formación académica de calidad.

Un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela una tendencia clara: el 62% de las personas entre 18 y 24 años tiene planes de residir o trabajar fuera del país en un plazo de tres años. Entre los destinos más elegidos figuran España, Estados Unidos e Italia, lugares percibidos como promotores de mejores oportunidades de desarrollo.

Al respecto, la economista y consultora internacional Janina León advirtió, en declaraciones al medio Latino Actual, que esta fuga de talento joven implica no solo pérdidas económicas, sino también sociales y culturales “porque los jóvenes son la 'promesa', la posibilidad de un cambio generacional actualizado y moderno", comentó En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el sistema educativo como estrategia para reducir la migración y retener talento en Perú.

PUEDES VER: Trump amenaza con quitar licencias a cadenas de TV que critiquen su presidencia en EE.UU. tras caso Jimmy Kimmel

lr.pe

Más del 60% de jóvenes peruanos desean vivir de forma permanente en otro país

Una reciente encuesta reveló que el 66% de las personas jóvenes peruanos, entre los 18 y 24 años, tiene la intención de emigrar y establecerse de manera definitiva y permanente en el extranjero. En esa preferencia, países como España (24%) y Estados Unidos (20%) aparecen como los principales destinos. En contraste, quienes tienen entre 25 y 39 años solo consideran una migración temporal.

"Si van a trabajar, hay una gran diferencia entre España y Estados Unidos. En España ayuda el idioma y el hecho de que no se exige visa de entrada. En Estados Unidos, las oportunidades laborales y salarios esperados suelen ser más atractivos. Sin embargo, es necesario sopesar estos factores frente a los riesgos actuales", señaló León.

Ese fue el camino que eligió Rosario Castro, una mujer de 38 años que, sin dominar el inglés, decidió emprender un nuevo rumbo en Estados Unidos. “Viajé para emprender”, contó. Gracias a su esfuerzo, logró abrir una tienda especializada en productos peruanos en Las Vegas, una ciudad turística del estado de Nevada.

Frente a este panorama, la economista Janina León sostuvo que es necesario diseñar una política integral que apunte a revalorizar las carreras técnicas, fomentar alianzas con el sector privado para garantizar mejores condiciones de empleo para la juventud e incentivar a las empresas que promuevan oportunidades laborales para este grupo. Además, subrayó la necesidad de implementar políticas de cuidado accesibles y eficientes, que favorezcan la participación de las mujeres en el mercado laboral y su acceso a mejores empleos.

PUEDES VER: Administración de Trump propone que inmigrantes muestren sus redes sociales para hacer trámites migratorios

lr.pe

Estas son las principales razones por la que los peruanos buscan emigrar

Para muchos jóvenes en el Perú, la situación económica es una barrera difícil de superar. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 33% considera que las limitadas oportunidades laborales y las condiciones de vida poco favorables son principales razones para decidir emigrar. La falta de estabilidad financiera y la dificultad para cumplir sus metas hacen que mirar hacia otros países se convierta en una alternativa real.

Además del aspecto económico, la inseguridad también influye en esta decisión. Un 7% de los encuestados mencionó la delincuencia como otro motivo para dejar el país. Las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reflejan esta preocupación: hasta el momento, se han reportado 1.611 homicidios en lo que va del año.

A estos factores se suma la inestabilidad política, marcada por la desconfianza hacia las autoridades y las instituciones del Estado. Esta falta de credibilidad, señalada por el 5% de los jóvenes consultados, refuerza la idea de buscar un futuro en el extranjero, donde las condiciones sean más predecibles y seguras.

PUEDES VER: Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

lr.pe

La preocupante fuga de talentos en Perú

La búsqueda de oportunidades educativas de mayor calidad se ha convertido en una aspiración cada vez más frecuente entre los jóvenes peruanos. De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Piura, un 94% del alumnado universitario estaría dispuesto a dejar el país si surgiera la posibilidad de continuar sus estudios en el extranjero.

Este es el caso de Lindsey y Vivian, dos jóvenes de 18 años que, al evaluar el panorama educativo, concluyeron que el sistema público no respondía a sus expectativas académicas. Motivadas por el deseo de crecer y formarse mejor, decidieron postular a universidades en Estados Unidos, convencidas de que allí encontrarían mayores herramientas para desarrollar su potencial.

Por su parte, Said Querevalú, de 20 años, también decidió dejar el Perú, impulsado por el consejo de sus padres, quienes desconfiaban de la formación que brindan las instituciones estatales. Actualmente, Said reside en Idaho, donde trabaja como reponedor en un centro comercial mientras financia su carrera técnica.

Notas relacionadas
Venezuela: líder opositor Henrique Capriles en contra de una eventual intervención de EE.UU.

Venezuela: líder opositor Henrique Capriles en contra de una eventual intervención de EE.UU.

LEER MÁS
Científicos aseguran que el dodo, ave existinta hace 300 años, podría "revivir" en 2030 gracias a proyecto genético

Científicos aseguran que el dodo, ave existinta hace 300 años, podría "revivir" en 2030 gracias a proyecto genético

LEER MÁS
Donald Trump castiga a Harvard: limita acceso a fondos federales y exige garantía millonaria

Donald Trump castiga a Harvard: limita acceso a fondos federales y exige garantía millonaria

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro AFP ya es realidad: Gobierno promulga ley que autoriza nueva liberación de fondos de pensiones

Operadores turísticos piden activar el aeropuerto de Pisco

'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia

Mundo

Precio del dólar en México hoy sábado 20 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

Trump amenaza con quitar licencias a cadenas de TV que critiquen su presidencia en EE.UU. tras caso Jimmy Kimmel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota