Said, Vivian y Lindsey forman parte de la creciente cifra de jóvenes universitarios que optan por continuar sus estudios en el extranjero. Ello se suman forman parte de los más de 3 millones de peruanos que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), han emigrado en busca de una formación académica de calidad.

Un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela una tendencia clara: el 62% de las personas entre 18 y 24 años tiene planes de residir o trabajar fuera del país en un plazo de tres años. Entre los destinos más elegidos figuran España, Estados Unidos e Italia, lugares percibidos como promotores de mejores oportunidades de desarrollo.

Al respecto, la economista y consultora internacional Janina León advirtió, en declaraciones al medio Latino Actual, que esta fuga de talento joven implica no solo pérdidas económicas, sino también sociales y culturales “porque los jóvenes son la 'promesa', la posibilidad de un cambio generacional actualizado y moderno", comentó En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el sistema educativo como estrategia para reducir la migración y retener talento en Perú.

Más del 60% de jóvenes peruanos desean vivir de forma permanente en otro país

Una reciente encuesta reveló que el 66% de las personas jóvenes peruanos, entre los 18 y 24 años, tiene la intención de emigrar y establecerse de manera definitiva y permanente en el extranjero. En esa preferencia, países como España (24%) y Estados Unidos (20%) aparecen como los principales destinos. En contraste, quienes tienen entre 25 y 39 años solo consideran una migración temporal.

"Si van a trabajar, hay una gran diferencia entre España y Estados Unidos. En España ayuda el idioma y el hecho de que no se exige visa de entrada. En Estados Unidos, las oportunidades laborales y salarios esperados suelen ser más atractivos. Sin embargo, es necesario sopesar estos factores frente a los riesgos actuales", señaló León.

Ese fue el camino que eligió Rosario Castro, una mujer de 38 años que, sin dominar el inglés, decidió emprender un nuevo rumbo en Estados Unidos. “Viajé para emprender”, contó. Gracias a su esfuerzo, logró abrir una tienda especializada en productos peruanos en Las Vegas, una ciudad turística del estado de Nevada.

Frente a este panorama, la economista Janina León sostuvo que es necesario diseñar una política integral que apunte a revalorizar las carreras técnicas, fomentar alianzas con el sector privado para garantizar mejores condiciones de empleo para la juventud e incentivar a las empresas que promuevan oportunidades laborales para este grupo. Además, subrayó la necesidad de implementar políticas de cuidado accesibles y eficientes, que favorezcan la participación de las mujeres en el mercado laboral y su acceso a mejores empleos.

Estas son las principales razones por la que los peruanos buscan emigrar

Para muchos jóvenes en el Perú, la situación económica es una barrera difícil de superar. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 33% considera que las limitadas oportunidades laborales y las condiciones de vida poco favorables son principales razones para decidir emigrar. La falta de estabilidad financiera y la dificultad para cumplir sus metas hacen que mirar hacia otros países se convierta en una alternativa real.

Además del aspecto económico, la inseguridad también influye en esta decisión. Un 7% de los encuestados mencionó la delincuencia como otro motivo para dejar el país. Las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reflejan esta preocupación: hasta el momento, se han reportado 1.611 homicidios en lo que va del año.

A estos factores se suma la inestabilidad política, marcada por la desconfianza hacia las autoridades y las instituciones del Estado. Esta falta de credibilidad, señalada por el 5% de los jóvenes consultados, refuerza la idea de buscar un futuro en el extranjero, donde las condiciones sean más predecibles y seguras.

La preocupante fuga de talentos en Perú

La búsqueda de oportunidades educativas de mayor calidad se ha convertido en una aspiración cada vez más frecuente entre los jóvenes peruanos. De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Piura, un 94% del alumnado universitario estaría dispuesto a dejar el país si surgiera la posibilidad de continuar sus estudios en el extranjero.

Este es el caso de Lindsey y Vivian, dos jóvenes de 18 años que, al evaluar el panorama educativo, concluyeron que el sistema público no respondía a sus expectativas académicas. Motivadas por el deseo de crecer y formarse mejor, decidieron postular a universidades en Estados Unidos, convencidas de que allí encontrarían mayores herramientas para desarrollar su potencial.

Por su parte, Said Querevalú, de 20 años, también decidió dejar el Perú, impulsado por el consejo de sus padres, quienes desconfiaban de la formación que brindan las instituciones estatales. Actualmente, Said reside en Idaho, donde trabaja como reponedor en un centro comercial mientras financia su carrera técnica.