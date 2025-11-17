El balance de las elecciones en Chile y el escenario Jara-Kast rumbo a la segunda vuelta presidencial

Chile ya vive la previa de la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. | Composición LR | Omar Neyra

Chile ya vive la previa de la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. | Composición LR | Omar Neyra

Marcaban las 6.00 de la tarde en Chile cuando el Servicio Electoral anunció los primeros resultados. Con una diferencia mínima entre ambas candidaturas, Jeannette Jara (26,8 %) y José Antonio Kast (23,9 %) se destacaron entre los seis postulantes restantes en una jornada electoral histórica para la ciudadanía, ya que, por primera vez, el voto era obligatorio. Las encuestas previas ya perfilaban este escenario: dos contendientes que se mantuvieron como protagonistas desde el inicio de la campaña.

Ambas candidaturas a la presidencia de Chile enfrentan un gran reto de cara al 14 de diciembre. Por un lado, Jeannette Jara carga con el antecedente de haber formado parte del gobierno de Gabriel Boric, una gestión que ha recibido múltiples críticas. Por otro, José Antonio Kast evalúa modificar un discurso que ha sido calificado como "radical" por diversos sectores del país, pese a contar con el respaldo de figuras de la derecha, como Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

En una entrevista para La República, los analistas Farid Kahhat (Perú) y Alberto Mayol (Chile) analizaron el panorama político tras las elecciones presidenciales.

Escenarios abiertos rumbo a la segunda vuelta en Chile

Según las últimas encuestas en Chile, se proyectaba una diferencia más amplia entre las principales candidaturas presidenciales. Un sondeo de Black & White, realizado el 31 de octubre, ubicaba a Jeannette Jara con el 30% de las preferencias, con una ventaja de siete puntos porcentuales sobre José Antonio Kast, quien alcanzaba el 23%. Estas cifras sugerían una dirección más clara respecto a la intención de voto de la ciudadanía.

Para Farid Kahhat, la escasa diferencia entre Jeannette Jara, exministra de Trabajo y Previsión Social, y el diputado José Antonio Kast representa una "mala noticia" para la candidata. Según explicó, con base en proyecciones externas, se esperaba una ventaja de entre 10 y 15 puntos porcentuales a favor de Jara.

Y aunque gane las elecciones, enfrentará obstáculos para gobernar con eficacia debido a la actual composición del Congreso chileno, donde la derecha obtuvo 76 de los 178 escaños en disputa. “Tendrá que lidiar con un Parlamento dominado por la oposición”, advirtió el especialista en relaciones internacionales.

Por su parte, Alberto Mayol, analista político y sociólogo chileno, cuestiona —en un escenario adverso— la capacidad de la izquierda encabezada por Jeannette Jara para articular una respuesta política que resulte, al menos, mínimamente viable en las próximas semanas.

“No hay ninguna razón para que Jara pudiera tener una base de crecimiento importante”, aseguró el especialista. Cabe resaltar que, en caso de ganar las elecciones, Jeannette Jara representaría una continuidad del gobierno de Gabriel Boric dentro del espectro de izquierda, al mantener sus líneas ideológicas y políticas, considerando que fue ministra de Trabajo en su gestión.

Kast frente al reto de moderar su discurso

Según Farid Kahhat, José Antonio Kast parte con ventaja en la segunda vuelta electoral en Chile, en gran parte porque Jeannette Jara carga con el desgaste del gobierno de Gabriel Boric, cuya desaprobación supera el 60%. No obstante, Kast plantea medidas drásticas, como el cierre de fronteras con Bolivia y Perú, dentro de una narrativa marcada por un discurso confrontacional que, según el analista, podría jugar en su contra en la recta final de la campaña.

Con una política de "mano dura", las propuestas de José Antonio Kast giran en torno a la seguridad pública, el crecimiento económico, la educación y la eficiencia del Estado. En caso de llegar a la presidencia, deberá enfrentar retos prioritarios como el combate al crimen organizado —una de las principales preocupaciones en Chile— y el control de fronteras para frenar la inmigración irregular.

Sin embargo, a pesar del carácter controversial de su propuesta política, José Antonio Kast tiene actualmente la primera opción para gobernar Chile en los próximos años. Según el análisis, la suma de los votos de los candidatos de derecha supera el 50%, mientras que las candidaturas de izquierda no han logrado consolidar apoyo significativo. "La diferencia es suficientemente amplia como para pensar que la ventaja la tiene Kast. Los candidatos de derecha han superado el 50% en conjunto, mientras que las otras candidaturas de izquierda prácticamente no han sumado respaldo", aseguró Kahhat.

En contraste con las críticas hacia la postura radical de Kast, Alberto Mayol sostiene que el candidato no llevó a cabo una campaña convencional y que "es muy probable que mantenga esa estrategia y deje que Jara lo ataque de forma constante, lo que podría desgastarlo en el proceso".

"No hizo una campaña muy convencional: mucha actividad en redes sociales, alguna que otra entrevista individual y recorridos por el país. Prefirió acudir a medios de comunicación más pequeños y evitar cualquier confrontación", finalizó.