Mundo

Donald Trump no descarta dialogar con Nicolás Maduro en medio de la presión militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

Las declaraciones de Donald Trump suceden mientras Estados Unidos avanza en la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista.

Trump afirma que Caracas pidió un contacto directo con Washington. Foto: Composición LR
Trump afirma que Caracas pidió un contacto directo con Washington. Foto: Composición LR

El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que su administración evalúa un canal de comunicación con Nicolás Maduro tras una solicitud proveniente de la dictadura venezolana. El anuncio surgió luego del inicio del procedimiento del Departamento de Estado para clasificar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, categoría que habilita nuevas medidas contra sus integrantes y recursos asociados.

La declaración de Trump coincidió con una presencia militar más amplia en el Caribe y el Pacífico. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones de mayor tamaño de la flota estadounidense, ingresó en aguas caribeñas por disposición del mandatario como parte de un operativo que busca ejercer presión sobre la cúpula chavista y reforzar acciones contra redes vinculadas al narcotráfico.

PUEDES VER: Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta en Chile, marcado por el choque entre izquierda y derecha

lr.pe

¿Qué llevó a Trump a acceder a dialogar con Maduro pese a la presión militar y legal contra el régimen venezolano?

Trump afirmó ante la prensa que existió un interés expreso del régimen de Maduro por establecer un contacto directo con la Casa Blanca. El mandatario mencionó que “ellos quieren hablar” y confirmó que su disposición frente a esos acercamientos no excluye ninguna conversación.

Las informaciones difundidas por medios estadounidenses mencionaron intentos previos del chavismo por proponer fórmulas de negociación. Según reportes del Miami Herald, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó ante funcionarios estadounidenses una opción que incluía un gobierno transitorio sin Maduro al frente. Por su parte, The New York Times divulgó que la cúpula venezolana expuso la apertura del sector petrolero y del oro a empresas norteamericanas, junto con un posible redireccionamiento de combustibles hacia Estados Unidos en lugar de China.

PUEDES VER: Donald Trump exige publicar los archivos de Epstein mientras crecen las críticas que lo vinculan al caso

lr.pe

¿Qué medidas está tomando el gobierno de EE. UU. contra el régimen chavista y el Cártel de los Soles?

El Departamento de Estado inició el proceso formal que busca catalogar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Esta estructura, conforme al comunicado oficial, aparece integrada por funcionarios de alto nivel del régimen venezolano y actúa bajo una jefatura que EE. UU. atribuye directamente a Maduro y a figuras cercanas dentro de la cadena militar, legislativa, de inteligencia y judicial. La resolución entrará en vigencia el 24 de noviembre y autoriza sanciones adicionales, junto con acciones dirigidas contra activos, bienes y redes asociadas.

El gobierno estadounidense también intensificó operaciones navales y aéreas. El Comando Sur informó la destrucción de otra embarcación dedicada al narcotráfico en el Pacífico oriental dentro del marco de la Operación Lanza del Sur. Ese operativo suma 21 naves neutralizadas desde septiembre y más de 80 individuos abatidos en intervenciones asociadas. Las autoridades estadounidenses señalaron que grupos como el Tren de Aragua y organizaciones transnacionales como el Cartel de Sinaloa completan la red delictiva que, según su evaluación, afecta al hemisferio mediante rutas de drogas dirigidas hacia Estados Unidos y Europa.

