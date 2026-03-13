José Luna anuncia censura contra ministro de Energía y Minas: asegura que no dará voto de confianza al gabinete | CARLOS FELIX URPI | CARLOS FELIX URPI

José Luna anuncia censura contra ministro de Energía y Minas: asegura que no dará voto de confianza al gabinete | CARLOS FELIX URPI | CARLOS FELIX URPI

El congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, anunció que su bancada no otorgará el voto de confianza al actual gabinete ministerial y adelantó que impulsarán una censura contra el titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú, Ángelo Alfaro, debido a la crisis generada por la interrupción del suministro de gas natural en el país.

“Un pequeño problema y se paralizó el Perú, no podemos firmar un contrato así. Tenemos que asegurarnos que haya otro ducto, es estratégico el gas para todos los países. La corrupción entra y se politiza y anularon un ducto. Los responsables están tranquilos en sus casas, la población termina jodida pagando el doble o triple”, señaló.

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Cabe recordar que tras la fuga registrada en el sistema de transporte del gas proveniente del Proyecto Camisea, se provocaron restricciones en el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV), largas colas en grifos y alzas en los precios de combustibles.

Congreso condiciona voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles y exige frenar cambios en Petroperú

Las principales bancadas del Congreso han incrementado la presión sobre el gabinete encabezado por Denisse Miralles, al advertir que el voto de confianza dependerá de cambios en el Ejecutivo y de compromisos concretos sobre la gestión de Petroperú. Legisladores de distintas agrupaciones han planteado incluso que la premier evalúe su continuidad ante las críticas por el manejo del gobierno.

Entre las exigencias del Parlamento está que el Ejecutivo garantice formalmente que la petrolera estatal Petroperú no será privatizada. Algunos congresistas han pedido un compromiso escrito que descarte cualquier venta o entrega de la empresa a capitales privados, señalando que se trata de un recurso estratégico para el país.

Además, diversas bancadas han planteado cambios en el gabinete ministerial y cuestionan medidas del gobierno vinculadas a la crisis energética y otras decisiones recientes. Desde el Ejecutivo, Miralles ha negado que exista un plan para privatizar Petroperú y sostiene que las medidas adoptadas buscan reordenar la empresa y mejorar su situación financiera.