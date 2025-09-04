HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. declara como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales más grandes de Ecuador

Marco Rubio dijo que la declaración de Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas forma parte de la lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado en América Latina.

El anuncio de Marco Rubio se dio luego de sostener una reunión con el presidente Daniel Noboa.
El anuncio de Marco Rubio se dio luego de sostener una reunión con el presidente Daniel Noboa.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó, este jueves en Quito, que Estados Unidos decidió designar a las principales bandas criminales ecuatorianas, Los Lobos y Los Choneros, como grupos terroristas. Esta acción forma parte de la estrategia liderada por Washington en su lucha contra el crimen organizado en América Latina.

Dichas bandas son las más poderosas y peligrosas de Ecuador, y ya habían sido catalogadas como terroristas por el gobierno del presidente Daniel Noboa a principios de 2024. Esta decisión fue tomada junto a la declaración de otros grupos responsables de una ola de violencia sin precedentes en la nación andina, en la que Rubio sostuvo una reunión con el mandatario ecuatoriano en la capital del país.





EE.UU. declara como terroristas a las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos

"Hoy vamos a designar a Los Lobos y a los Choneros como organizaciones terroristas", indicó Rubio en una rueda de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, luego de una reunión con Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.

Asimismo, subrayó que estos grupos "son narcoterroristas", agregando que no solo se involucran en el narcotráfico, sino que también están relacionados con la minería ilegal en Ecuador. Además, el secretario de Estado reveló que su país destinará 13,5 millones de dólares para apoyar al gobierno ecuatoriano en su batalla contra el crimen organizado.





EE.UU. y Ecuador trabajan juntos en la lucha contra el crimen organizado

Marco Rubio informó que se ha destinado un presupuesto de seis millones de dólares para que la Fuerza Naval ecuatoriana adquiera drones de última generación. Asimismo, enfatizó la relevancia de que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Ecuador realicen entrenamientos conjuntos, con el objetivo de "enfrentar una amenaza que tenemos en común".

El secretario de Estado recordó que, anteriormente, la administración de Donald Trump ya había impuesto sanciones económicas contra Los Choneros y, en específico, contra su líder, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, quien fue extraditado recientemente desde Ecuador para responder ante la justicia estadounidense por cargos relacionados con el narcotráfico.





¿Qué más se sabe de la reunión entre EE.UU. y Ecuador?

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, adelantó que durante la reunión con Marco Rubio también se discutió la necesidad de actualizar el tratado de extradición entre Estados Unidos y Ecuador, un acuerdo que tiene 150 años de vigencia y que solo ha sido modificado hace 90 años.

Además, el gobierno ecuatoriano que ha intensificado sus esfuerzos contra el crimen organizado y considera que el país sigue en una situación de "conflicto armado interno" con las bandas criminales, ha unido fuerzas con Estados Unidos en la decisión de declarar como organizaciones terroristas tanto al grupo transnacional Tren de Aragua (TDA) como al Cartel de los Soles.

El viaje de Rubio coincide con un contexto reciente de tensión, marcado por un ataque a una lancha proveniente de Venezuela, que según información de Washington, transportaba droga. Este ataque fue llevado a cabo por un considerable despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe.

