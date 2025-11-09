HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Trump promete un bono de US$2.000 para los estadounidenses financiado con los ingresos de los aranceles

No obstante, el Tesoro de EE. UU. mostró cautela ante el anuncio de Trump, aclarando que aún no existe un plan definido para entregar el beneficio económico prometido.

Donald Trump anunció en Truth Social que los ingresos de aranceles a productos extranjeros financiarán un bono de 2.000 dólares por persona. Foto: AFP
Donald Trump anunció en Truth Social que los ingresos de aranceles a productos extranjeros financiarán un bono de 2.000 dólares por persona. Foto: AFP

El presidente Donald Trump afirmó que los ingresos de los aranceles a productos extranjeros servirán para financiar un bono de 2.000 dólares por persona, excluyendo a los contribuyentes de mayores ingresos. En el anuncio, publicado en Truth Social, también defendió sus medidas arancelarias y calificó de “tontos” a quienes se oponen a ellas.

De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, se recaudaron 195.000 millones de dólares en derechos de aduana durante los tres primeros trimestres del año, impulsados por el aumento de impuestos a las importaciones desde China y otros países. Trump sostiene que esos recursos fortalecerán la economía estadounidense, impulsarán la manufactura en EE. UU. y contribuirán a reducir la deuda nacional, estimada actualmente en unos 38 billones de dólares.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos deja sin TPS a más de 600.000 venezolanos y reaviva temor de deportaciones

lr.pe

El Tesoro evita confirmar el bono y habla de posibles rebajas de impuestos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue cauteloso con respecto al anuncio presidencial. En una entrevista con This Week de ABC News, explicó que el objetivo principal de la política arancelaria no es la recaudación, sino el reequilibrio del comercio internacional.

“No se trata de recaudar ingresos. Se trata de reequilibrar”, aseguró Bessent. Consultado sobre el bono de 2.000 dólares, el funcionario reconoció que no existe un plan definido para su distribución.

“El dividendo podría presentarse de muchas formas”, agregó, sugiriendo que podría traducirse en reducciones de impuestos, como la eliminación de tributos sobre propinas y horas extras. Estas medidas forman parte del plan económico de Trump, que busca estimular el consumo interno y reducir la dependencia de las importaciones.

PUEDES VER: Zohran Mamdani y su postura frente al régimen de Nicolás Maduro: “No comparto la lógica de poder"

lr.pe

La Corte Suprema revisa la legalidad de los aranceles impulsados por Trump

El anuncio presidencial llega mientras la Corte Suprema de Estados Unidos revisa la legalidad de los aranceles generalizados impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Los opositores sostienen que el presidente excedió su autoridad al imponer tarifas sin la aprobación explícita del Congreso.

Durante la audiencia, el presidente del tribunal, John Roberts, expresó preocupación por el alcance del poder ejecutivo: “Si el presidente puede detener todo el comercio exterior pero no imponer un arancel, eso neutraliza los poderes del Congreso y del Ejecutivo”, señaló.

Un fallo adverso podría obligar al gobierno a reembolsar más de 100 mil millones de dólares a las empresas importadoras, lo que afectaría los ingresos arancelarios y pondría en duda la viabilidad del bono de 2.000 dólares.

Pese a las críticas, Trump defendió su política y reiteró que los aranceles son una herramienta clave para reducir el déficit comercial y fortalecer la producción nacional. “Las empresas están llegando en masa a EE. UU. solo por los aranceles”, escribió en Truth Social, insistiendo en que su plan económico está generando “beneficios reales” para los ciudadanos.

Notas relacionadas
Zohran Mamdani y su postura frente al régimen de Nicolás Maduro: “No comparto la lógica de poder"

Zohran Mamdani y su postura frente al régimen de Nicolás Maduro: “No comparto la lógica de poder"

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York muestra grietas en el gobierno de Donald Trump

La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York muestra grietas en el gobierno de Donald Trump

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Mundo

Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

Excarcelan a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras la anulación de su condena por intento de golpe de Estado

Inicia nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción: la mayor causa en la historia judicial de Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025