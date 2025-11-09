Donald Trump anunció en Truth Social que los ingresos de aranceles a productos extranjeros financiarán un bono de 2.000 dólares por persona. Foto: AFP

Donald Trump anunció en Truth Social que los ingresos de aranceles a productos extranjeros financiarán un bono de 2.000 dólares por persona. Foto: AFP

El presidente Donald Trump afirmó que los ingresos de los aranceles a productos extranjeros servirán para financiar un bono de 2.000 dólares por persona, excluyendo a los contribuyentes de mayores ingresos. En el anuncio, publicado en Truth Social, también defendió sus medidas arancelarias y calificó de “tontos” a quienes se oponen a ellas.

De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, se recaudaron 195.000 millones de dólares en derechos de aduana durante los tres primeros trimestres del año, impulsados por el aumento de impuestos a las importaciones desde China y otros países. Trump sostiene que esos recursos fortalecerán la economía estadounidense, impulsarán la manufactura en EE. UU. y contribuirán a reducir la deuda nacional, estimada actualmente en unos 38 billones de dólares.

El Tesoro evita confirmar el bono y habla de posibles rebajas de impuestos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue cauteloso con respecto al anuncio presidencial. En una entrevista con This Week de ABC News, explicó que el objetivo principal de la política arancelaria no es la recaudación, sino el reequilibrio del comercio internacional.

“No se trata de recaudar ingresos. Se trata de reequilibrar”, aseguró Bessent. Consultado sobre el bono de 2.000 dólares, el funcionario reconoció que no existe un plan definido para su distribución.

“El dividendo podría presentarse de muchas formas”, agregó, sugiriendo que podría traducirse en reducciones de impuestos, como la eliminación de tributos sobre propinas y horas extras. Estas medidas forman parte del plan económico de Trump, que busca estimular el consumo interno y reducir la dependencia de las importaciones.

La Corte Suprema revisa la legalidad de los aranceles impulsados por Trump

El anuncio presidencial llega mientras la Corte Suprema de Estados Unidos revisa la legalidad de los aranceles generalizados impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Los opositores sostienen que el presidente excedió su autoridad al imponer tarifas sin la aprobación explícita del Congreso.

Durante la audiencia, el presidente del tribunal, John Roberts, expresó preocupación por el alcance del poder ejecutivo: “Si el presidente puede detener todo el comercio exterior pero no imponer un arancel, eso neutraliza los poderes del Congreso y del Ejecutivo”, señaló.

Un fallo adverso podría obligar al gobierno a reembolsar más de 100 mil millones de dólares a las empresas importadoras, lo que afectaría los ingresos arancelarios y pondría en duda la viabilidad del bono de 2.000 dólares.

Pese a las críticas, Trump defendió su política y reiteró que los aranceles son una herramienta clave para reducir el déficit comercial y fortalecer la producción nacional. “Las empresas están llegando en masa a EE. UU. solo por los aranceles”, escribió en Truth Social, insistiendo en que su plan económico está generando “beneficios reales” para los ciudadanos.