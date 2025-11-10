HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Seis muertos deja dos nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., dijo que los ataques fueron dirigidos a buques implicados en el tráfico de drogas, identificados como "organizaciones terroristas designadas".

Seis muertos dejó nuevos ataques de EE.UU. contra presuntas narcolanchas en el Pacífico.
Seis muertos dejó nuevos ataques de EE.UU. contra presuntas narcolanchas en el Pacífico. | X

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó, mediante su cuenta de X, que 6 personas murieron tras realizarse dos ataques con misiles balísticos en el Pacífico Oriental, bajo órdenes del presidente Donald Trump. Estas acciones estuvieron dirigidas contra embarcaciones identificadas como"organizaciones terroristas designadas".

El funcionario añadió que los buques atacados estarían implicadas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico”, expresó.

"Estamos protegiendo la patria"

Pete Hegseth sostuvo que, durante la administración de Trump, se están tomando acciones firmes para salvaguardar Estados Unidos y enfrentar a grupos de narcotraficantes que representan una amenaza para su país. “Estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, comentó.

En relación con el reciente operativo, el funcionario explicó que los dos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales. En cada una de las embarcaciones viajaban tres presuntos narcoterroristas. Todos murieron, mientras que ningún integrante del equipo militar estadounidense resultó herido.

El "conflicto armado" contra los carteles de la droga

Washington ha declarado que se encuentra involucrado en un "conflicto armado" contra los carteles de la droga de América Latina, para justificar los ataques en alta mar. Bajo esta narrativa, los narcotraficantes son tratados como "combatientes ilícitos" o "unlawful combatants", y las lanchas atacadas como objetivos en una guerra contra la amenaza al país.

Este enfoque le permite al gobierno argumentar que el uso de fuerza letal está respaldado por el derecho internacional. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por especialistas en derecho internacional y por organismos multilaterales, quienes advierten que las personas abatidas podrían ser civiles, y que estas intervenciones carecerían de una base sólida en términos de autodefensa o jurisdicción reconocida.

La ofensiva antidrogas de EE.UU.

Con esta última intervención en aguas internacionales, el número de fallecidos como resultado de la ofensiva de Estados Unidos contra las embarcaciones asciende a 76 desde su inicio en septiembre. Inicialmente, esta operación fue presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, centrada en interceptar “narcolanchas”. Sin embargo, con el paso del tiempo, la campaña ha escalado de forma significativa.

Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado para que se detengan estos operativos, ya que constituirían "ejecuciones extrajudiciales". "Pido al gobierno estadounidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales? Quiero decir, hay fuertes indicios de que lo son, pero deben investigarlo", dijo.

